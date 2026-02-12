Der SV Eintracht Nordhorn trauert um Friedel Witte

Der SV Eintracht Nordhorn trauert um seinen langjährigen Vereinsvorsitzenden und Wegbegleiter Friedel Witte. Wie der Klub mitteilte, ist Witte am vergangenen Freitag im Alter von 91 Jahren verstorben.
Witte prägte die Entwicklung des Vereins über viele Jahre maßgeblich. Mit Engagement, Weitsicht und großer Verbundenheit setzte er wichtige Impulse und hatte dabei stets nicht nur die strukturelle Entwicklung des Vereins, sondern auch das Wohl der einzelnen Sportlerinnen, Sportler und Ehrenamtlichen im Blick.
Eine zentrale Rolle spielte er beim Zusammenschluss der Handballabteilungen des SV Eintracht und Sparta. Die Initiative nahm ihren Anfang im privaten Umfeld Wittes. Trotz Widerständen setzte er das Vorhaben durch und legte damit die Grundlage für einen erfolgreichen Handballverein, der bis heute neben dem SV Eintracht als sportlicher Botschafter der Stadt über Nordhorn hinaus wirkt.
Auch über den Sport hinaus engagierte sich Witte nachhaltig für seine Heimatstadt. Als Ehrenbürgermeister hinterließ er in der Stadtentwicklung bleibende Spuren. Anlässlich seines 90. Geburtstages würdigten die Grafschafter Nachrichten ihn im Jahr 2024 als einen der populärsten Grafschafter Kommunalpolitiker der Nachkriegszeit.
Mit Friedel Witte verliert Nordhorn eine prägende Persönlichkeit, die in Verein, Politik und Gesellschaft stets das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellte.