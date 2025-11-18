Der SV Eilendorf will ins Viertelfinale

„Lindenthal ist eine sehr gute Mannschaft“, sagt Eilendorfs Trainer Jasmin Muhovic vor dem Duell in Köln in unmittelbarer Nachbarschaft des Rhein-Energie-Stadions.

Die Wahrscheinlichkeit, einen großen Gegner im Mittelrheinpokal zugelost zu bekommen, steigt selbstredend von Runde zu Runde. Sollte der SV Eilendorf es ins Viertelfinale schaffen, könnte er dort etwa auf die Drittligisten Alemannia Aachen oder Viktoria Köln treffen. Vorausgesetzt, die beiden Teams meistern ihre Achtelfinalhürden, wovon ausgegangen werden darf. Den SV Eilendorf erwartet vor dem eventuell großen Los am Mittwoch eine knifflige Auswärtsaufgabe beim Landesligisten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind.

Allerdings wechselten sich Licht und Schatten in den zurückliegenden Wochen ab. In den vergangenen vier Ligaspielen gab es zwei knappe 1:0-Erfolge, ein Remis und eine deftige 1:6-Klatsche gegen Brauweiler. Dazwischen schied die Borussia zudem im Kölner Kreispokal beim A-Ligisten Borussia Köln-Kalk aus.

Die Borussia steht in der Landesliga, Staffel eins, derzeit auf dem dritten Platz, den sie auch zum Ende der vergangenen drei Spielzeiten jeweils bekleidete und hat in der Runde zuvor den starken Mittelrheinligisten SSV Merten mit 4:3 ausgeschaltet.

Mit Licht und Schatten kennt sich Jasmin Muhovic aus. Vor allem personell steht Eilendorf momentan eher auf der Schattenseite. Bis zu zehn Spieler fehlen dem Trainer aktuell, vor allem in der Offensive. „Wir müssen seit Wochen mit einem Innenverteidiger im Sturm spielen“, sagte Muhovic nach der 0:3-Niederlage am Sonntag beim SV Breinig. Aufgeben gilt aber natürlich nicht. „Wir werden alles reinschmeißen und wollen ins Viertelfinale“, sagt Eilendorfs Trainer.

Im Kader der Lindenthaler stehen kaum in unserer Region bekannte Gesichter. Lediglich Stürmer Karim Sharaf könnte der eine oder andere kennen, spielte er doch von 2016 bis 2018 für Wegberg-Beeck und in der Jugend bei Alemannia Aachen.

Ein paar direkte Duelle

Direkte Duelle gab es in der Vergangenheit übrigens schon, spielte Lindenthal-Hohenlind doch auch einige Jahre in Staffel zwei der Landesliga Mittelrhein. Die Statistik sieht gut aus für Eilendorf. Bei den vier Gastspielen in der Liga verließ der SV Köln dreimal als Sieger, einmal gab es ein Remis. Ein Freundschaftsspiel im Februar dieses Jahres gewann die Borussia hingegen mit 4:1.

Natürlich werden die Karten jetzt neu gemischt. Anstoß auf der Westkampfbahn in Köln ist am Mittwochabend um 19.30 Uhr.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de