Der SV Eilendorf ist die beste Rückrundenmannschaft

Fußball-Landesliga: Der SV Kurdistan Düren und Eilendorf trennen sich 3:3.

Zum Abschluss der Landesliga-Saison hatten der SV Kurdistan Düren und der SV Eilendorf große Lust auf Offensivfußball. Die Partie fand beim 3:3 keine Sieger, was insgesamt leistungsgerecht war. „Beide Mannschaften wollten Fußballspielen. Das war ein gerechtes Unentschieden“, freute sich SVE-Coach Jasmin Muhovic über den 31. Rückrundenzähler und den damit verbundenen Platz eins in der Rückrundentabelle.

Im letzten Ligaspiel fand aber Eilendorfs Gegner besser in die Partie. Nach einem Steckpass von Yannick Frings scheiterte Luca Flatten aus spitzen Winkel. In der 13. Minute war die Führung des SVK aber fällig. Gerard Sambou gewann in der Mitte einen Ball, und nach einem kurzen Pass überlistete Nurullah Yasar – sechs Meter hinter der Mittellinie – Eilendorfs Keeper Jonas Balthasar.

Danach fanden die Gäste besser in die Partie und kombinierten sich gut nach vorne. SVK-Abwehrmann Frings rettete in höchster Not gegen Said Tchacoura. Wenig später fiel das 1:1. Nach einem Angriff über mehrere Stationen schloss Kian Soleimankhani erfolgreich ab (24.).

Lange blieb es aber nicht beim 1:1. Die Dürener hatten den Torschrei schon wieder auf den Lippen. Einen Schuss von Inan Naki konnte Gästespieler Madiou Diallo noch auf der Linie retten. Das 2:1 sollte trotzdem zeitnah fallen. Nach einem Durchstecker von Naki bekam Flatten eine Kopie seiner ersten Chance aufgelegt. Diesmal war er erfolgreich (28.).

Die zweite Halbzeit war bis zehn Minuten vor Schluss deutlich chancenärmer. Das Spiel ging hin und her, zumeist kam der finale Pass aber nicht an. Beim 3:1 zeigte Yasar einen brillanten Abschluss. Aus 23 Metern zirkelte er den Ball um den Abwehrspieler ins Tor (68.). Der 3:2-Anschlusstreffer kam aus elf Metern zu Stande. Der eingewechselte Konstantinos Koinaris verwandelte einen Foulelfmeter (78.). Selbiger Spieler war auch für das 3:3 verantwortlich (84.).

In einer wilden Schlussphase hatten beide Teams jeweils Großchancen. Dürens Abwehrrecke Salifu Krubally rettete im letzten Moment per Kopf; auf der anderen Seite kratzte Keeper Balthasar zwei Weitschüsse von Naki und Yasar aus der oberen linke Ecke. „Wir wollten den Sieg, um uns gut für das Pokalendspiel vorzubereiten“, so SVK-Coach Siyar Tan. Für beide Teams ist nämlich noch kein Saisonende. Sie spielen am kommenden Wochenende in ihren jeweiligen Fußballkreisen um den Pokaltitel.

