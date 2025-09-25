Der SV Eilendorf gewinnt das Duell der Landesligisten

In der Bewertung waren sich die beiden Trainer grundsätzlich einig: Der Gastgeber hatte an diesem Abend verdient gewonnen. Das bestätigten sowohl Jasmin Muhovic, Trainer eben des gastgebenden SV Eilendorf, als auch Jörg Halfenberg, der für Union Schafhausen verantwortlich zeichnet. 3:0 (0:0) hieß es nach intensiven 90 Minuten.

In Minute zwölf bot sich den Gästen die Großchance auf das 0:1, aber Florent Sylajs Schuss aus sechs Metern nach starker Vorarbeit von Tim Scheuvens war zu ungenau. Für Eilendorf vergab aus ähnlicher Distanz Ben-Titus Pühl nach 20 Minuten. „Wir waren in den ersten 20, 25 Minuten ein bisschen besser“, konstatierte Jörg Halfenberg nach dem Schlusspfiff und ergänzte: „Dann haben wir den Faden verloren.“

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen von Beginn an ein intensives Spiel an der Halfenstraße. Ball-hin-und-her-Geschiebe im Mittelfeld? Nein! Abtasten? Fehlanzeige! Beide Mannschaften spielten schnell in die Spitze und so dauerte es nicht lange bis zu den ersten Torchancen. Nach drei Minuten scheiterte Eilendorfs Orestis Kolias an Gästekeeper Niklas Giesen, auf der anderen Seite prüfte Elias Halfenberg Jonas Balthasar.

In der 25. Minute jubelte der SV-Anhang schon, der Treffer von Yannick Younga wurde jedoch zurückgenommen. Der Linienrichter hatte eine Abseitsstellung gesehen. An Intensität ließen beide Teams nicht nach, es ging jedoch torlos ging es in die Kabinen.

Eine kurze Auszeit

Zu Beginn des zweiten Durchgangs gönnte sich die Partie eine ganz kurze Auszeit, bevor sie wieder an Fahrt aufnahm. Nach Flanke von Tim Beckers setzte Aljoscha Feese den Kopfball nur ganz knapp daneben (55.). Giesen wäre chancenlos gewesen.

Beide Mannschaften hielten das Tempo sehr hoch und dann sah Jörg Halfenberg die Szene, die aus seiner Sicht zum Knackpunkt der Partie wurde. „Bei der Ecke haben wir gepennt“, sagte er. Der SVE hatte sich eine besondere Variante einfallen lassen, an deren Ende Kian Soleimankhani flankte und Tobias Knoben am langen Pfosten reichlich unbedrängt einköpfen konnte (64.).

Die Gastgeber ließen in der Folge nur noch wenig zu. In Minute 78 parierte Jonas Balthasar einen Schuss von Andi Seferi und nur drei Minuten später bot sich Orestias Kollias die Chance zur Vorentscheidung. Ben-Titus Pühl wurde im Strafraum gefoult, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt, Proteste gab es kaum. Kollias trat an und mit dem Vollspann in die Tormitte - 2:0.

Schafhausen kam nicht mehr zurück und in der 87. Minute vollendete Kian Soleimankhani einen Konter zum 3:0. Die Vorlage kam von Kollias. Jasmin Muhovic war selbstredend hochzufrieden. „Wir haben taktisch sehr diszipliniert gespielt, die Vorgaben in der Offensive und Defensive sehr gut umgesetzt.“ Ein Lob zollte er auch dem Gegner: „Das war ein tolles Niveau, Schafhausen ist eine sehr gute Mannschaft.“

Sein Gegenüber sah „einen verdienten Sieg für Eilendorf, der vielleicht einen Tick zu hoch ausgefallen ist.“

Die Chance zur Revanche gibt es bereits im November. Dann gastiert Schafhausen erneut in Eilendorf zum Landesligaduell.

Am Sonntag hat Eilendorf erneut ein Heimspiel. Um 15 Uhr beginnt die Partie gegen Germania Teveren. Schaufhausen empfängt Viktoria Arnoldsweiler. Anstoß ist um 15.15 Uhr.

