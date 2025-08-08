Der SV Eilendorf bleibt sich treu – und will trotzdem mehr

Der SV Eilendorf will in der Landesliga an die starke Rückrunde anknüpfen. Trainer Jasmin Muhovic über leise Ambitionen, personelle Stabilität – und warum Rückzüge wie der des 1. FC Düren II ein Alarmsignal sind.

Ein sechster Platz mit 52 Punkten – was für viele Landesligisten ein unspektakuläres Ergebnis darstellt, war für den SV Eilendorf mehr als ein Achtungserfolg. Zumindest aus Sicht von Trainer Jasmin Muhovic, der im Rückblick auf die vergangene Saison vor allem eines betont: Entwicklung. „Es war eine sehr junge Mannschaft, wenige haben uns das zugetraut“, sagt Muhovic. Dass sein Team in der Rückrunde noch stabiler agierte als in der ersten Saisonhälfte, wertet er als Indikator für eine gelungene Arbeit auf dem Trainingsplatz – und für den Teamgeist in einer funktionierenden Struktur.

In die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist der SV Eilendorf bewusst schrittweise gestartet. Statt einer klassischen Sommerpause mit anschließend kompakter Vorbereitung entschied sich das Trainerteam für ein etappenweises Vorgehen: kurze Pausen, dann wieder Training. „Wir wollten keine sechs Wochen Pause und danach acht Wochen Vorbereitung mit ständig wechselnden Urlaubern“, erklärt Muhovic. Das Ergebnis: Eine eingespielte Gruppe, die sich über die Sommermonate kontinuierlich weiterentwickeln konnte.

Der Blick auf die Zahlen stützt diese Einschätzung: Nur acht Niederlagen in 30 Spielen, dazu 60 erzielte Treffer – auch die defensive Kompaktheit steigerte sich im Saisonverlauf. „Wir haben immer weniger Gegentore bekommen und immer mehr selbst getroffen“, so Muhovic. Dass dabei insbesondere junge Spieler der Jahrgänge 2004 und 2005 den Schritt zum Stammspieler geschafft haben, macht ihn besonders stolz. Namen nennt er bewusst nicht – doch ein Sonderlob bekommt Torwart Radermacher, der laut Muhovic „viel Stabilität“ verliehen habe.

Eilendorf vertraut auf Kontinuität. Der Kader blieb weitgehend zusammen, nur drei externe Neuzugänge wurden verpflichtet – darunter Rückkehrer Jonas Beckers und Aljoscha Feese sowie Dejan Savic aus Vichttal. Ergänzt wird der Kader durch mehrere Talente aus der eigenen A-Jugend. „Es ist schön zu sehen, dass die Jungs trotz zahlreicher Angebote geblieben sind“, sagt Muhovic. Auch auf Schlüsselpositionen sieht er sein Team solide aufgestellt: „Für unsere Möglichkeiten bin ich mit den Transfers mehr als zufrieden.“

Ein konkretes Saisonziel hat das Team noch nicht formuliert. Erst in der Woche vor dem Ligaauftakt will sich die Mannschaft intern dazu verständigen. Für Muhovic steht aber ohnehin nicht eine konkrete Platzierung im Mittelpunkt, sondern der spielerische Weg: „Wir wollen weiter mutig und offensiv spielen, die Zuschauer begeistern und Spaß am Fußball haben.“ Die Entwicklung des Teams und der individuelle Fortschritt der Spieler seien die wahren Maßstäbe.

Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt Muhovic ein breites Feld. Neben den starken Absteigern wie Teveren zählt er auch Kurdistan Düren, Breinig und Viktoria Arnoldsweiler zum erweiterten Kreis der Titelanwärter. Und natürlich Eintracht Verlautenheide: „Ich gehe davon aus, dass sie es dieses Jahr machen werden“, sagt Muhovic über den Vizemeister der letzten beiden Spielzeiten.

Deutlich wird Muhovic, wenn es um strukturelle Entwicklungen im Verband geht. Der kurzfristige Rückzug des 1. FC Düren II nach Saisonbeginn sorgt bei ihm für Unverständnis. „Da hängen ja nicht nur Spieler dran, sondern ganze Vereine, Zuschauer, Planungen“, kritisiert er. Für solche Fälle müsse es nach seiner Meinung klare Konsequenzen geben: „Personen, die einen Verein führen, sollten bei grober Misswirtschaft deutlich härter belangt werden.“ Es könne nicht sein, dass Fehlentwicklungen über Monate hinweg unbeachtet blieben, um dann ganze Ligen durcheinanderzubringen.

Für Eilendorf beginnt die neue Saison mit einem eingespielten Kader, ruhiger Hand und einem klaren Fokus auf Entwicklung – im sportlichen wie im strukturellen Sinn. Ein Geheimfavorit auf den Aufstieg ist das Team (noch) nicht. Aber wer sich so bewusst treu bleibt, kann am Ende mehr erreichen, als viele erwarten.