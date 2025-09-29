Der SV Eichsel ist gegen den FC Bad Bellingen II chancenlos

In der Fußball-Kreisliga A West muss sich der Tabellenführer SV Schopfheim beim SV Karsau mit einem Remis begnügen. Der TuS Binzen II belohnt sich für eine mutigere Spielweise mit einem Sieg.

Die Rückkehr von Aurel-Florin Schuster ins Team des FC Bad Bellingen II – in der Vorsaison noch als SpVgg. Bamlach-Rheinweiler firmierend, inzwischen aber mit dem VfR Bad Bellingen zu dem neuen Verein verschmolzen und als dessen zweite Mannschaft in der Kreisliga A aktiv – machte sich erneut bezahlt. Beim SV Eichsel holte Schuster bereits in der Anfangsphase einen Foulelfmeter heraus, den Ion Cercel verwandelte (8.), und steuerte nur zwei Minuten darauf das 2:0 bei.

Trainer Gabriel Iordan sagte: "Wir waren die klar bessere Mannschaft, Eichsel war in der ersten Halbzeit ohne jede Chance." In der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte Schuster aus 20 Metern noch das 3:0 für die Gäste. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein Stück weit zurückfallen lassen, aber trotzdem noch das 4:0 und 5:0 erzielt", sagte Iordan. Erst kurz vor Schluss gelang Eichsel der Ehrentreffer. Iordan relativierte den Erfolg: "Eichsel war in dieser Form kein echter Prüfstein."