Der SV Eichenried steht nach dem Sieg in Herzogstadt kurz vor der Meisterschaft Fußball-Kreisklasse: 21. Spieltag von Daniel Froschmeier · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser

Dicke Chance für Herzogstadt: Martin Ferlisch (Nr. 4) grätscht rein, verpasst aber den Ball am langen Pfosten – sehr zur Erleichterung der Eichenrieder um Torwart Taygun Yildiz. – Foto: Daniel Froschmeier

Der SVE nutzte die Patzer der Verfolger eiskalt aus. Aspis und Fraunberg feierten wichtige Siege im Abstiegskampf der Kreisklasse.

FC Hohenpolding – TSV Aspis Taufkirchen 0:4 (0:1): Auch dank eines Doppelpacks von Aspis-Toptorjäger Julian Schaumaier landete der TSV beim FCH einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Die Gäste legten einen Blitzstart hin. Sandro Stütz verwandelte nach einem Freistoß einen Abpraller zum frühen 1:0 (4.). Nach einem Foul an Robin Schluttenhofer im Sechzehner verwandelte Schaumaier den fälligen Strafstoß Mitte der zweiten Halbzeit zum 2:0 (64.), nach einem Steilpass stellte Schaumaier mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 (74.). Kurz vor dem Ende traf Schluttenhofer schließlich – ebenfalls aus elf Metern – zum Endstand (84.). Aspis-Coach Kosta Papantoniou sprach von einem verdienten Sieg: „Das frühe Tor hat uns sehr gut getan. Je länger das Spiel dauerte, desto besser konnten wir uns immer mehr steigern. Somit ist der Sieg verdient.“

FC Herzogstadt – SV Eichenried 0:3 (0:2): Elf eiskalte Eichenrieder entführten die drei Zähler bei starken Herzogstädtern. „Wir haben defensiv gut gestanden und hatten vorne durchaus auch unsere Torgelegenheiten“, so FCH-Pressesprecher Max Malterer. „Wir hatten aber einfach nicht das nötige Quäntchen Glück beim Torabschluss. Der Elfmeter für Eichenried war ein Kann-Elfmeter, den man nicht geben muss. Die beiden anderen Gegentreffer resultierten jeweils aus abseitsverdächtiger Position. Am Ende ist es wohl dennoch ein verdienter, aber etwas glücklicher Sieg für den SVE.“ Felix Schmieg traf zunächst nach einer Eichenrieder Flanke per Kopf (44.). Kurz darauf verwandelte er besagten Strafstoß (45.+2). Nicolas Gruber besorgte aus abseitsverdächtiger Position den Endstand (90.).

BSG Taufkirchen – SC Kirchasch 1:2 (0:1): Endgültig aus dem Rennen um den direkten Aufstiegsplatz verabschiedete sich die BSG bei der bitteren Heimniederlage gegen Kirchasch. „Es ist einfach nichts zusammengegangen bei uns“, bemängelte BSG-Sportchef Tom Götzberger. „Wir hatten nur ein paar Verzweiflungsschüsse aus der zweiten Reihe, ansonsten konnten wir kaum echte Torchancen herausspielen. Der KSC hatte hingegen einen guten Matchplan, lauerte auf Konter und hat am Ende verdientermaßen gewonnen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Spielen anders auftreten.“ KSC-Goalgetter Markus Zollner schnürte einen Doppelpack. Nach einem Taufkirchener Ballverlust traf er zur frühen Führung (7.). Eine Ecke, die über Umwege zu ihm kam, versenkte er per Abstauber (54.). Der Anschlusstreffer von Daniele Eibl (90.+2) kam für die Hausherren zu spät.

FC Fraunberg – FC Forstern 3:2 (2:1): Den erhofften Befreiungsschlag gab es für den FC Fraunberg, der Forstern trotz 30-minütiger Unterzahl in einem turbulenten Spiel besiegte. „Forstern hat schon mächtig Gas gegeben“, so Fraunberg-Spielertrainer Volker Lippcke. „Heute war das Glück aber endlich mal auf unserer Seite. Wir wollten diesen Sieg unbedingt erzwingen, daher ist er trotz etwas Spielglück auch verdient und vor allem enorm wichtig für die Moral der Mannschaft. Wir freuen uns, dass wir uns heute für den Kampf und den Einsatz, den wir jedes Mal bringen, belohnt haben.“ Forsterns Tobias Keserü brachte die Lippcke-Elf bereits in der 3. Minute in Rückstand. Ein Eigentor von Forsterns Keeper Stefan Renauer sorgte jedoch für den postwendenden Ausgleich (5.). Durch zwei Elfmeter fielen die beiden weiteren Fraunberger Treffer durch Sebastian Hoof (14.) und Florian Haider (90.+1). Fraunbergs Markus Lex kassierte die Ampelkarte (61.). Spielertrainer Leonidas Balderanos erzielte indes den zwischenzeitlichen Ausgleich für Forstern (70.).

TuS Oberding – SpVgg Altenerding 2 3:0 (2:0): Einen souveränen Sieg feierte der TuS Oberding. Auf Vorlage von Spielertrainer Markus Weber, der von der rechten Seite hereingab, traf Sebastian Simmet Mitte des ersten Spielabschnitts zum 1:0 für die Hausherren (25.). TuS-Keeper Alexander Strobl vereitelte per Glanzparade in der Folge den Ausgleich. Dann netzte Weber per Fernschuss höchstpersönlich zum 2:0-Pausenstand ein (38.). Nach einer Flanke von Tobias Stürzer köpfte Markus Straßer zum 3:0-Endstand ein (58.). „In der zweiten Halbzeit war es mehr ein Sommerkick“, so TuS-Pressesprecher Franz Humpl. „Wir haben unsere Chancen nicht mehr konsequent zu Ende gespielt. Trotzdem nehmen wir den Sieg gerne mit.“