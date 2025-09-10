Der SV Egg braucht einen neuen Trainer

Die Bezirksliga-Kicker des SV Egg an der Günz hatten gerade sich mit einem 3:1-Sieg gegen FC Königsbrunn für die 0:7-Pleite beim SV Mering rehabilitiert, die Fußball-Welt im Günztal schien wieder in Ordnung zu sein. Da platzte eine Bombe. Trainer Thomas Fackler legte sein Amt nieder.

Bis vor zwei Jahren war Thomas Fackler auch Abteilungsleiter, nach dem Wechsel auf die Trainerbank gab er dieses Amt bei seinem Heimatverein ab. Die Aufgabe, die Zeit des sportlichen Umbruchs mit dem Abschied vieler über Jahre prägenden Figuren zu bewältigen, kostete Facklers volle Kraft. Der Ex-Landesligist stabilisierte sich in der Bezirksliga Süd und ist auch aktuell im oberen Tabellendrittel zu finden.

Warum sich Fackler jetzt dafür entschied, als Trainer aufzuhören, will er nicht genau ausführen. Vielmehr bedankte er sich dafür, dass der Verein und die Spieler ihm das Vertrauen entgegen brachten. Kurzfristig springen Co-Trainer Torsten Schuhwerk und die beiden Trainer der Zweiten, Thomas Wölfle und Manuel Dobromisel, ein, um das Team auf die anstehende Partie bei der SpVgg Kaufbeuren vorzubereiten.