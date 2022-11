Der SV Ebnet und Trainer Christian Horn-Morawe trennen sich.

Nach 3,5 Jahren beenden der SV Ebnet und Trainer Christian Horn-Morawe ihre Zusammenarbeit. Dies hat der Vorstand des SVE nach reiflicher Überlegung bekanntgegeben. „Die Trennung von Christian fällt uns nicht leicht“, erklärt Ralf Morath, Abteilungsleiter Fußball. „Allerdings ist der Trainer immer das schwächste Glied in der Kette und trägt die Verantwortung für die sportlichen Leistungen. Die Entwicklungen in den vergangenen Monaten haben uns leider zu diesem Schritt gezwungen“.

Christian Horn-Morawe, der seit Beginn der Saison 2019/2020 im Amt war und die Mannschaft auch durch die schweren Corona-Jahre geführt hat, ist es nicht gelungen, das Team in die sportliche Erfolgsspur zu bringen. Bereits die vergangene Saison hat der SVE in der Kreisliga B als Tabellenletzter beendet, auch dieses Jahr konnte bislang kein verbesserter Tabellenplatz erreicht werden. „Wir schätzen Christian menschlich sehr. Allerdings sind wir nach einer ausgiebigen Analyse zu dem Entschluss gekommen, dass es Zeit für Veränderungen und neue Impulse ist“, so Morath weiter.