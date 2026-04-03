Der SV Dornach will gegen Unterhaching II „alles raushauen" Landesliga-Fußball am Samstag von Guido Verstegen · 03.04.2026, 19:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sven Leifer

Trainer Sebastian Wastl sieht sein Team vor dem Duell nicht chancenlos. Doch ein wichtiger Spieler fehlt nach seiner Sperre.

Von einem sogenannten Bonusspiel möchte Sebastian Wastl vor dem Duell mit der SpVgg Unterhaching II (Samstag, 13 Uhr) nicht sprechen, dem Trainer der Landesliga-Fußballer des SV Dornach es aber wichtig zu betonen, dass seine Elf „gegen diese junge, spielstarke Mannschaft nicht zu verlieren“ habe. Und: „Die Marschrichtung ist klar, wir hauen alles raus.“ Herbstmeister SpVgg Unterhaching II konnte in der Rückrunde bis dato nicht an die bis dahin gezeigten Leistungen anknüpfen, verlor unter anderem das Topspiel bei Seriensieger TSV Wasserburg (0:3) und hat als Tabellendritter bei zwei Partien weniger neun Punkte Rückstand auf den Liga-Primus. Für die Hachinger war die Niederlage in Wasserburg bitter, das Thema Bayernliga-Aufstieg ist damit aber nicht erledigt.

„Grundsätzlich hat sich das Team gefangen, und für uns wird es darauf ankommen, dass wir uns an unserem 2:2 gegen ein ähnlich spielstarkes Grünwald orientieren beziehungsweise deutlich konstanter auftreten als zuletzt beim 0:3 in Aubing“, sagt Wastl, den dabei zum einen die viel zu passive erste Halbzeit und zum anderen der Platzverweis von Alexander Mrowczynski beschäftigte: „In Unterzahl war’s dann schwierig – Aubing hat die entstandenen Räume super genutzt, und wir sind nur noch hinterhergelaufen.“ Mrowczynski – als Innenverteidiger eine Bank, einer der Lautsprecher und der einzige Dauerbrenner im Kader – wurde für zwei Partien gesperrt und wird voraussichtlich durch Manuel Wagatha oder Markus Hanusch ersetzt. Zudem bleiben Hugo Heise (krank) und Junes Amdouni (angeschlagen) außen vor. Dafür kehren der zuletzt kränkelnde Lorenz Scholz sowie die zuletzt verletzten Simon Kampmann und Adama Diarra ins Aufgebot zurück.