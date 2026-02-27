Der SV Dornach startet mit drei Schlüsselspielen in den Abstiegskampf

Der SV Dornach trifft nach der Winterpause auf direkte Konkurrenten. Trainer Sebastian Wastl sieht sein Team gut vorbereitet für die Restrunde.

Schon die ersten drei Partien nach der Winterpause sind für die Landesliga-Fußballer des SV Dornach richtungsweisend: An diesem Samstag (14 Uhr) gastiert der Tabellen-13. beim Drittletzten TSV Eintracht Karlsfeld, dann folgen Duelle mit den nur unwesentlich besser dastehenden Konkurrenten ESV Freilassing und FC Unterföhring.

Wenn wir an unsere Grenzen gehen, können wir jeden Gegner in der Liga stressen.

Sebastian Wastl (Trainer SV Dornach)

„Es war ein bisschen schade, dass das Toto-Pokalspiel gegen den Kirchheimer SC nach den heftigen Schneefällen nicht stattfinden konnte – das wäre eine gute Generalprobe gewesen“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl. Immerhin geht seine Elf jetzt mit den Eindrücken aus dem letzten Testspiel in die Restrunde: Da gewann der Südost-Aufsteiger mit 6:1 beim Südwest-Landesligisten TSV Dachau 1865. Die Dornen gingen dabei ein hohes Tempo, attackierten den Gegner früh und zwangen ihn zu Fehlern. Can Bozoglu (22.), Fabian Aicher (49.), Leon Rexhaj (50.), zweimal Neuzugang Junes Amdouni (59./62.) und Markus Buck (68.) trafen für den Sieger, ehe Antonios Masmanidis (85.) das Dachauer Ehrentor erzielte.

Wastl: „Wichtig war mir aber vor allem, dass wir von der Physis her da bereits auf einem guten Level waren.“ Die Vorbereitung sei nach Plan gelaufen, in den ersten Wochen seien die Spieler „ziemlich platt“ gewesen, weil sie „richtig Gas gegeben“ hätten und seien dann „sukzessive fitter“ geworden, so der SVD-Coach.

Gegner Karlsfeld geht die Restrunde mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie an: Florian Hönisch löste im Dezember Fabio Meikis und Christoph Traub ab. Hönisch bildet jetzt gemeinsam mit dem verbliebenen Florian Beutlhauser das Trainerteam, mit dem die Eintracht den Klassenerhalt erreichen will.

Die Frage, ob er am Samstag seine Wunschformation bringen könne, wollte Wastl so nicht beantworten: „Wir haben aktuell 16, 17 Spieler, die richtig gut in den Kader passen, und auf manchen Positionen ist es gar nicht so wichtig, wer anfängt.“ Seine Mannschaft freue sich auf den Re-Start und sei bereit für den weiteren Kampf gegen den Abstieg: „Wenn wir an unsere Grenzen gehen, können wir jeden Gegner in der Liga stressen.“ (guv)