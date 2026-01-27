Der SV Dornach setzt auf Kontinuität statt große Transfers

Meldet sich zurück: Der Dornacher Außenverteidiger Rene Reiter (rechts) ist wieder fit. – Foto: Dieter Michalek

Der Landesligist startet an diesem Mittwoch mit einem Testspiel gegen Kirchheim. Ein Mittelfeldspieler kehrt zurück, ein anderer verlässt den Verein.

Mit einem nahezu unveränderten Kader gehen die Landesliga-Fußballer des SV Dornach an diesem Mittwoch (20 Uhr) in ihr erstes Testspiel der Winterpause und empfangen knapp zwei Wochen nach ihrem offiziellen Trainingsstart auf dem Kunstrasenplatz in Aschheim den Kirchheimer SC. In der Liga sind die beiden Teams bereits zweimal aufeinandergetroffen, und das nächste Wiedersehen steht dann am 21. Februar in der zweiten Runde der Toto-Pokal-Qualifikation bevor.

Wenn uns nicht noch ein Stürmer mit Torgarantie über den Weg läuft, sollte in Sachen Neuzugängen nichts mehr passieren.

Jakob Krütten (Sportlicher Leiter SV Dornach)

„Wenn uns nicht noch ein Stürmer mit Torgarantie über den Weg läuft, sollte in Sachen Neuzugängen nichts mehr passieren“, hat Dornachs Sportlicher Leiter Jakob Krütten keine Personalplanungen angeschoben: „Unser Kader ist groß genug.“

Ein bisschen Bewegung kam dann doch noch rein. Mittelfeldspieler Hugo Heise (21) ist nach seinem Auslandssemester in London zurück bei den Dornen und macht sich daran, seinen bisher erst drei Saison-Einsätzen weitere hinzuzufügen. Und der gleichaltrige Mittelfeldspieler Soufian Tauber verabschiedete sich nach etwas mehr als einem halben Jahr wieder: Damals war er vom Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald gekommen und schließt sich nach zwölf Liga-Partien für Dornach (ein Tor/ein Assist) dem Bayernligisten Türkgücü München an. „Soufian hat sich mehr Spielzeit gewünscht und sich dann entschieden zu gehen“, sagt Krütten über den Winterwechsel.

Von den verletzten Akteuren meldete sich Außenverteidiger René Reiter (30) wieder fit, und auch dessen Defensivkollege Simon Reitmayer ist nach seinem Syndesmose-Riss auf dem Weg der Besserung – in dieser Saison hat der 24-Jährige noch kein einziges Punktspiel für den Landesliga-13. bestritten. Zudem ist auch Mittelfeldmann Noel Pfeiffer (30) nach seiner Fußball-Auszeit überraschend wieder dabei und steht im Duell mit seinem Ex-Klub Kirchheimer SC vermutlich im Kader. (guv)