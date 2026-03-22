Der SV Dornach rettet trotz vergebener Chancen ein 2:2 gegen Grünwald

Rassige Zweikämpfe zuhauf gab‘s im Derby zwischen dem SV Dornach und dem TSV Grünwald: hier schirmt Junes Amdouni vom SV Dornach (in Gelb) den Ball ab. – Foto: Sven Leifer

Der SV Dornach erkämpfte sich tief in der Nachspielzeit den Ausgleich. Trainer Wastl haderte mit vergebenen Chancen und Schiedsrichterentscheidungen.

Im Vorfeld wären Verantwortliche und Spieler des Fußball-Landesligisten SV Dornach mit einem Unentschieden zufrieden gewesen, doch nach dem 2:2 im Duell mit dem TSV Grünwald trauerten sie einer vertanen Chance nach. Und dies, obwohl sie sich den im Kampf um den Klassenerhalt womöglich noch wichtigen Punkt erst ganz tief in der Nachspielzeit sicherten.

„Wenn wir dieses Spiel verlieren, dann heißt das, wir haben uns selbst geschlagen“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl nach den intensiven 90 Minuten plus X im Landkreis-Derby: „Wir müssen einfach unsere Tore machen. Und es nervt so langsam, dass uns diesmal ein Treffer aberkannt wurde, bei dem weit und breit kein Abseits zu erkennen war, wir dafür aber zuletzt gegen Unterföhring ein klares Abseitstor gefangen und in Karlsfeld einen unberechtigten Elfmeter gegen uns bekommen haben.“

So trauerten die Gastgeber dem vermeintlichen Führungstreffer durch Felix Partenfelder aus der 20. Minute nach und ärgerten sich kurz darauf, dass zunächst Junes Amdouni in der Mitte die gefährliche Hereingabe verpasste und dahinter dann kein weiterer Dornacher lauerte (28.). Sebastian Wastl: „Da war die Box einfach schlecht besetzt.“

Die feldtechnisch überlegenen Gäste taten sich gegen die zumeist sicher stehende SVD-Defensive über weite Strecken schwer, eindeutige Torchancen zu generieren und gingen dann nach einem Standard in Führung: David Keller war bei seinem Treffer auf Vorarbeit von David Halbich der Nutznießer der kurzzeitigen Unordnung in der gegnerischen Abwehr (33.). Nach dem Wechsel vergaben die Gastgeber die Topchance zum 1:1, als Partenfelder den Ball flach in die Mitte passte und Hugo Heise ihn aus zwei Metern nicht im Tor unterbrachte (53.). Dann kassierten sie prompt das 0:2 – Yannick Frey versenkte die Kugel nach einem Zuspiel von Marcel Kosuch (55.).

Wastl brachte dann Manuel Ring (74.), stellte auf Dreierkette um („Wir haben versucht, alles nach vorne zu werfen“) und bewies mit der Einwechslung des Spielertrainers ebenso ein glückliches Händchen wie mit der Einwechslung von Noel Pfeiffer (66.). Ring hob den Ball nach einer halbhohen Hereingabe des ebenfalls erst kurz zuvor ins Spiel gekommenen Fabian Aicher an TSV-Keeper Lukas Brandl vorbei in die Maschen (81.). Pfeiffer kam in den letzten Sekunden der Partie auf Zuspiel des kurz vor der Pause eingewechselten Maurice Albers zum Abschluss und erzielte in seinem sechsten Liga-Spiel für die Dornen sein erstes Tor (90.+4).