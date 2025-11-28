Der SV Dornach empfängt den VfB Hallbergmoos mit Personalsorgen

Kapitän Noah Soheili fällt mit erneutem Fußbruch aus. Der SV Dornach kämpft gegen Hallbergmoos um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Den Schwung aus dem 4:2 gegen den SB Chiemgau Traunstein mitnehmen, auch das zweite Spiel auf dem Kunstrasenplatz des benachbarten Bezirksligisten FC Aschheim gewinnen und so drei Punkte auf dem Weg in die Weihnachtspause einpacken – das sind die Wünsche der Landesliga-Fußballer des SV Dornach fürs erste Adventswochenende. Zu dumm nur, dass Gegner VfB Hallbergmoos für Samstag (13 Uhr) andere Pläne hat: Die Mannschaft von Trainer Andreas Giglberger will ihre hervorragende Ausgangsposition im Aufstiegskampf behaupten, reist nach der Absage des Topduells mit dem TSV 1860 Rosenheim gut erholt an und hat mit den Dornen noch eine Rechnung offen. Im Heimspiel Mitte August gab der VfB eine 2:0-Führung aus der Hand und landete beim 2:4 gegen den Neuling unsanft auf der Nase. Es war die bis dato einzige Heimniederlage des Vorjahres-Sechsten, der da seinen Saison-Tiefpunkt erlebte und dann doch durchstartete.

Der Gegner kämpft um den Klassenerhalt. „Es hat den Jungs gutgetan, dass sie gegen Traunstein wieder zurückgekommen sind – zehn Minuten lang hatten sie komplett den Faden verloren“, blickt Dormachs Trainer Sebastian Wastl auf den wichtigen Dreier gegen den Tabellennachbarn. „Auch die Art und Weise, wie wir die beiden Tore gemacht haben, hat gepasst.“ Die erzielte der eingewechselte Fabian Aicher und beendete damit eine lange persönliche Durststrecke. Seinen letzten Treffer hatte er am 1. August beim 3:2 im Hinspiel erzielt. „Endlich ist der Knoten geplatzt“, freute sich der 21-Jährige.

Im VfB Hallbergmoos sieht Wastl „eine technisch sehr gute Truppe“, die bereit sei, über 90 Minuten Gas zu geben und sicher früh attackieren werde: „Darauf stellen wir uns ein, sie werden uns zu Fehlern zwingen wollen.“ Von seinen Spielern erwartet der SVD-Coach, dass sie erneut alles geben: „Wenn wir es ähnlich gut machen wie gegen Traunstein, brauchen wir keine Angst zu haben – wir müssen halt wieder bereit sein, an unser Limit zu gehen und vielleicht sogar darüber hinaus.“

Soheili bricht sich Fuß

Ziel bleibt es, auch nach diesem Spiel über dem Strich zu stehen und eben nicht auf einem Relegationsplatz überwintern zu müssen. Neben dem noch Rot-gesperrten Simon Kampmann kann dabei auch Noah Soheili nicht helfen. Der 28-jährige Kapitän wurde im Spiel gegen Traunstein verletzt ausgewechselt – wie sich herausstellte, hat er sich erneut den linken Fuß gebrochen. Wastl: „Es ist nicht so schlimm wie im Sommer, aber natürlich bitter für Noah und die Mannschaft.“ (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic – Wagatha, Mrowczynski, Albers, Hamdard – Rexhaj, Beutler – Aicher, Todorovic, Partenfelder – Bozoglu