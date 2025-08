Der SV Dickel voller Vorfreude auf die Kreisliga

Vorbereitung mit Samtgemeindepokal als Highlight

Am 28. Juni starteten die Dickeler in die Vorbereitung. Pranga setzt auf eine Mischung aus Belastungssteuerung und gezielten Wettkampfreizen. „Der Höhepunkt ist der Samtgemeindepokal“, erklärt der Coach. Dort will sich der Aufsteiger nicht nur sportlich präsentieren, sondern auch den Teamgeist weiter festigen.