Der SV Dessau 05 trennt sich im Winter von zwei Flügelspielern Verbandsliga +++ Dinārs Ekharts und Jonathan Olaoye suchen eine neue sportliche Herausforderung

Ekharts kam in der Verbandsliga zu fünf Einsätzen und konnte am ersten Spieltag gegen Blau-Weiß Dölau einen Treffer erzielen. Außerdem ist er in der einzigen Pokalbegegnung der aktuellen Saison aufgelaufen. Der 20-jährige Lette konnte zudem in der Reservemannschaft in acht Einsätzen achtmal den gegnerischen Torhüter überwinden. Zum Spielerprofil:

>> Dinārs Ekharts

Der Brite Jonathan Olaoye kam in der Hinrunde ebenfalls zu fünf Einsätzen in der Beletage des Fußballs in Sachsen-Anhalt und konnte sich mit seinem Anschlusstreffer in Tangermünde in die Torschützenliste eintragen. Zudem absolvierte der 23-Jährige einen Einsatz unter der Leitung von Reservecoach Bilal Abdulkareem und konnte auch in jenem Spiel den Ball im gegnerischen Tor unterbringen. Zum Spielerprofil:

>> Jonathan Olaoye

Der SV Dessau 05 bedankt sich bei beiden Spielern für den gezeigten Einsatz im Trikot der Nullfünfer und wünscht beiden für die sportliche, sowie private Zukunft alles Gute.