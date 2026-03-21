Der SV Burgaltendorf springt vorerst auf Platz eins

Dostlukspor - Königshardt

Arm. Kloster - Arm. Lirich

Sterk. 06/07 - Haarzopf

Niederwenig. II - Fort Bottrop

Fatihspor - RW Essen II

Heisinger SV - TuSEM Essen

Frohnhausen - Sterkr.-Nord

Die Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 6

Die nächsten Spieltage:

25. Spieltag

So., 29.03.26 13:45 Uhr SpVgg Steele - Vogelheim

So., 29.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Niederwenig. II

So., 29.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Frohnhausen

So., 29.03.26 15:15 Uhr Königshardt - Fatihspor

So., 29.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - Burgaltend.

So., 29.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Dostlukspor

So., 29.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Sterk. 06/07

So., 29.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Kloster

So., 29.03.26 16:00 Uhr RW Essen II - TuSEM Essen

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 18:45 Uhr Frohnhausen - RW Essen II

Do., 02.04.26 18:30 Uhr Sterk. 06/07 - BG Überruhr

Do., 02.04.26 18:30 Uhr Dostlukspor - Haarzopf

Do., 02.04.26 18:30 Uhr TuSEM Essen - Fatihspor

Do., 02.04.26 18:30 Uhr Burgaltend. - Heisinger SV

Do., 02.04.26 18:30 Uhr Vogelheim - Sterkr.-Nord

Do., 02.04.26 18:30 Uhr Arm. Kloster - SpVgg Steele

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Fort Bottrop - Königshardt

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Niederwenig. II - Arm. Lirich