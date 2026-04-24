Der SV Burgaltendorf gibt sich nicht auf im Aufstiegskampf

Bezirksliga, Gruppe 6: Es wird ein richtungsweisender Spieltag. Der Liga-Primus DJK Arminia Klosterhardt bekommt es mit dem ärgsten Verfolger Rot-Weiss Essen II zu tun - bei einem Erfolg könnte der RWE die Spitze erobern. Für den FC Blau-Gelb Überruhr zählt derweil nur ein Dreier, ansonsten steht der Abstieg in die A-Liga fest. Einen Turnaround brauchen gleichzeitig Fatihspor Essen, die DJK Arminia Lirich und die Sportfreunde Königshardt - alle drei Vereine warten seit mehreren Partien auf einen Sieg. Das ist der 29. Spieltag:
Der SV Burgaltendorf hält den Kontakt zu den Aufstiegsrängen. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Laurin Kamperhoff die Gäste in Führung (56.), bevor Georgios Ketsatis (72.) und Denis Naoumov (77.) die Partie zugunsten des SV entschieden. Burgaltendorf klettert zunächst auf Rang drei und verkürzt den Abstand auf den Relegationsplatz auf fünf Zähler. TuSEM Essen bleibt auf Rang neun.
Die Scorerliste der Bezirksliga
Die nächsten Spieltage:
30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Heisinger SV
So., 03.05.26 14:00 Uhr Haarzopf - BG Überruhr
So., 03.05.26 15:00 Uhr Burgaltend. - Frohnhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Sterkr.-Nord
So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheim - TuSEM Essen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Königshardt
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Fatihspor
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - RW Essen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - SpVgg Steele
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr TuSEM Essen - Arm. Kloster
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Sterkr.-Nord - Fort Bottrop
So., 10.05.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Vogelheim
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Haarzopf
So., 10.05.26 15:00 Uhr Fatihspor - Sterk. 06/07
So., 10.05.26 15:15 Uhr Königshardt - Burgaltend.
So., 10.05.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Dostlukspor
So., 10.05.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Lirich
So., 10.05.26 16:00 Uhr RW Essen II - Niederwenig. II