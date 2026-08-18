Der SV Budberg II muss sich wieder an Niederlagen gewöhnen

In Ersatzkeeper Laurenz Dubisz und Finn Berg standen bei den Gästen zwei Akteure aus dem Landesliga-Kader von Beginn an auf dem Platz. Gerade die neue Nähe zwischen erster und zweiter Mannschaft soll in dieser Saison ein Faustpfand des Vereins werden. Landesliga-Trainer Tim Wilke hatte bereits vor dem Auftakt betont, dass durch den Aufstieg der Reserve die sportliche Lücke kleiner geworden sei. „Die Jungs, die aushelfen, können auf Gegner treffen, die in der kommenden Saison möglicherweise unsere sind“, sagte er.