Der SV Budberg II muss sich wieder an Niederlagen gewöhnen

Die Premiere des SV Budberg II in der Bezirksliga ist gründlich misslungen. Die Mannschaft von Ulf Deutz und Thomas Kehrmann musste sich zum Saisonauftakt beim SuS 09 Dinslaken deutlich mit 0:5 (0:1) geschlagen geben. Dabei fiel das Ergebnis aus Sicht des Aufsteigers allerdings höher aus, als es der Spielverlauf lange Zeit vermuten ließ.
In Ersatzkeeper Laurenz Dubisz und Finn Berg standen bei den Gästen zwei Akteure aus dem Landesliga-Kader von Beginn an auf dem Platz. Gerade die neue Nähe zwischen erster und zweiter Mannschaft soll in dieser Saison ein Faustpfand des Vereins werden. Landesliga-Trainer Tim Wilke hatte bereits vor dem Auftakt betont, dass durch den Aufstieg der Reserve die sportliche Lücke kleiner geworden sei. „Die Jungs, die aushelfen, können auf Gegner treffen, die in der kommenden Saison möglicherweise unsere sind“, sagte er.
In Dinslaken zeigte der Neuling jedoch zunächst, dass er in der neuen Spielklasse mithalten kann. Zwar überließ Budberg den erfahrenen Gastgebern bewusst mehr Ballbesitz, ließ defensiv aber zunächst wenig zu. Auf der anderen Seite boten sich dem SVB sogar drei große Möglichkeiten, selbst in Führung zu gehen.
Die Budberger mussten unter anderem auf Routinier Devin Warnke verzichten. Dinslaken traf noch vor der Pause durch Sebastian Eisenstein zum 1:0 (38.). Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste zunächst ordentlich aus der Kabine, ehe das Spiel innerhalb weniger Minuten kippte. Nach einem Standard und anschließendem Abschluss erhöhte Max Suchomel in der 57. Minute auf 2:0.
„Das war wie ein Knick“, erklärte Kehrmann. Nur drei Minuten später bestrafte Stefan Frieler einen Fehler im Spielaufbau mit dem 3:0 (60.). Danach verlor der Aufsteiger zunehmend seine Ordnung. Eisenstein legte in der 64. Minute seinen zweiten Treffer nach, Colin Schmitt sorgte fünf Minuten später für den 5:0-Endstand. SuS-Trainer Tim Golley wechselte sich 20 Minuten vor Schluss selbst ein.
Für die Budberger war die deutliche Niederlage nach zwei erfolgreichen Jahren mit vielen Siegen eine ungewohnte Erfahrung. „Man hat gemerkt, dass die Dinslakener wenig Fehler gemacht haben und gedankenschneller waren. Es ist natürlich bitter, nach zwei Jahren, in denen wir das Verlieren kaum gewohnt waren, direkt so ein 0:5 zu bekommen“, sagte Kehrmann.
Den Fehlstart will der Trainer dennoch richtig einordnen. Die guten Ansätze aus der ersten Halbzeit sollen die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben. „Wir müssen unsere Chancen nutzen. Das wird in dieser Liga wichtig sein: aus wenig viel zu machen.“