Der SV Budberg II darf endlich einmal Außenseiter sein

Budbergs Trainer Ulf Deutz. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Für den SV Budberg II beginnt am 15. August ein neues Kapitel. Nach dem Aufstieg aus der Kreisliga A startet der Unterbau der Landesliga-Mannschaft von Tim Wilke erstmals in der Vereinsgeschichte in der Bezirksliga. Trainer Ulf Deutz blickt der neuen Herausforderung trotz aller Vorfreude aktuell noch mit gemischten Gefühlen entgegen.

Vier Testspiele hat der A-Liga-Meister bislang absolviert - ein Sieg sprang dabei noch nicht heraus. Für den Coach, der die Bezirksliga bestens kennt, ist das allerdings kein Grund zur Sorge. „Im vergangenen Jahr war das ähnlich. Damals hatten wir allerdings zwei Kreuzbandrisse und noch deutlich mehr Verletzte. So schlimm ist es diesmal zum Glück nicht, aber es hakt natürlich noch.“

Trotz des Aufstiegs sieht Deutz seinen breiten Kader gut aufgestellt. Der Kern ist zusammengeblieben. Drei A-Junioren und drei Spieler aus Wilkes Landesliga-Team kamen hinzu. „Deshalb habe ich nicht so viele Bauchschmerzen. Natürlich wird es Anpassungsschwierigkeiten geben. Das Tempo ist höher und Fehler werden deutlich schneller bestraft. Wir werden keine 100 Tore mehr schießen.“ Für viele Spieler wird das neue Niveau zunächst eine Umstellung sein, weiß Deutz.

Hinzu kommt, dass der Kader aufgrund der Urlaubszeit noch längst nicht komplett zusammen trainieren konnte. „Als Trainer wünscht man sich das natürlich anders. Aber im Amateurfußball muss man damit leben. Wirklich einspielen werden wir uns vermutlich erst während der Saison.“

Für den einen oder anderen Wermutstropfen sorgt vor allem die Verletztenliste. Gleich mehrere Leistungsträger werden zum Saisonstart fehlen. Routinier Marco Härtner zog sich eine Innenbandverletzung im Knie zu und wird mehrere Monate ausfallen. Felix Engeln (Patellasehnenprobleme), Ex-Landesligaspieler Devin Warnke (Bänderverletzung) und Jonathan Paul (Schambeinentzündung) sind ebenfalls außer Gefecht.

Auf Angreifer Kevin Carrion Torrejon ruhen große Hoffnungen

Neben den Ausfällen gibt es aber auch positive Personalnachrichten. Jan van Dyck steht wieder auf dem Trainingsplatz. Auch Janus Gogoll ist zurück, nachdem er in der vergangenen Saison verletzungsbedingt kein einziges Spiel absolvieren konnte. Lennart Vehreschild wird nach ebenfalls fast einjähriger Pause behutsam aufgebaut. Besonders wichtig könnte zudem endlich Offensivmann Kevin Carrion Torrejon werden.

„Er hat rund ein Jahr kein Spiel gemacht und jetzt erstmals wieder von Beginn an gespielt. Wir führen ihn heran. Wenn er wieder bei 100 Prozent ist, ist er für uns ein enorm wichtiger Spieler“, so sein Coach, der für den Sommer bewusst hochklassige Testspielgegner aussuchte.

Der SV Budberg II traf ausschließlich auf ambitionierte A-Ligisten oder etablierte Bezirksligisten. „Wir haben dreimal verloren, aber es waren alles Spiele auf Augenhöhe. Das zeigt uns, dass wir mithalten können“, sagt Deutz. Denn auch der Saisonstart wird es in sich haben. Mit den Partien beim SuS Dinslaken und gegen die DJK Twisteden warten direkt zwei Mannschaften, die im oberen Bereich zu erwarten sind.

„Da sind wir eben nicht der Favorit, sondern der Außenseiter. Das ist für die Jungs und auch für uns Trainer mal eine angenehme Rolle. Wir haben nichts zu verlieren und können eigentlich nur gewinnen.“ Die Zielsetzung ist deshalb klar formuliert: Für den SVB zählt nichts anderes als der Klassenerhalt. Gleichzeitig soll, wie an der Rheinkamper Straße üblich, die Entwicklung der Mannschaft vorangetrieben werden.

Trainingslager in Kleve kommt gut an

Ein Novum gab es in diesem Sommer ebenfalls. Erstmals absolvierte die Mannschaft ein kleines Trainingslager in Materborn und Nütterden. Untergebracht war das Team im Juli in der Jugendherberge Kleve. „Die Trainingsbedingungen waren optimal, und es war noch Kirmes dort. Wir haben viel für den Zusammenhalt gemacht, aber auch intensiv gearbeitet. Das Feedback der Jungs war durchweg positiv“, so Deutz.

Vor dem Ligaauftakt stehen nun noch zwei letzte Testspiele an. Deutz wünscht sich einen erfolgreichen Abschluss der Vorbereitung, um mit einem positiven Gefühl in die nächste historische Spielzeit gehen zu können.