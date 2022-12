Budberg bleibt vor der Konkurrenz. – Foto: Olaf Wesling

Der SV Budberg geht als Tabellenführer in die Pause Nach einem krassen Fehlstart beim SV Straelen II gewann der Tabellenführer noch mit 4:2. Der SVB lag bereits nach 17 Minuten mit 0:2 hinten. Der TuS Xanten war am letzten Spieltag in diesem Jahr mit 3:1 beim Schlusslicht FC Aldekerk erfolgreich.

Es wird eine feuchtfröhliche Rückfahrt gewesen sein von der Anlage des SV Straelen aus zurück zum Platz des SV Budberg. Trainer Tim Wilke hatte für das letzte Spiel des Jahres einen Reisebus geordert.

Damit wollte er sich für die starke erste Saisonhälfte bei seiner Mannschaft bedanken, die am Sonntag den nächsten „Dreier“ einsammelte. Mit dem 4:2 (1:2)-Erfolg über die ersatzgeschwächte Zweitvertretung des SVS kommt der SVB auf 45 Punkte aus 17 Partien, ist immer noch unbesiegt und ein echter Aufstiegsanwärter. Da Viktoria Goch nur 1:1 gegen die DJK Twisteden spielte, ist auch klar, dass die Wilke-Elf als Tabellenführer Weihnachten feiern wird.

In Straelen stand der Favorit aber zunächst neben sich, das Spiel lief völlig am Spitzenreiter vorbei. Die Gäste lagen nach Treffern von Bilal Lekesiz (14.) sowie Ikechi Okafor (17.) mit 0:2 hinten. Wilke reagierte, brachte Jonas Twardzik für Benedict Vana und schickte Emir Demiri als zweiten Stürmer neben Moritz Paul nach vorne. Budberg fing sich und kam durch Felix Weyhofen durch einen direkt verwandelten Freistoß zum 1:2 (43.). Emanuel Amissah glich nach der Pause mit einem Distanzschuss aus (48.). Nach gut einer Stunde traf Weyhofen erneut per Freistoß. Paul köpfte das 4:2 (72.). „Es war ein unruhiges und sehr kribbeliges Spiel. Wir sind mit Wucht zurückgekommen. Für die erste Halbserie gibt’s von mir eine eins plus mit Sternchen“, sagte Wilke. Es spielten: Degado; Le. Severith (85. Umberg), La. Severith, Weyhofen, Kühnau, Beerenberg, Vana (28. Twardzik), Hahn, Amissah (65. Morawa, 90.+1 van Dyck), Demiri, Paul. Kaum Probleme für Xanten