Der SV Breinig siegt deutlich bei Germania Teveren

Mit einem 4:0-Erfolg in Teveren beendet der Fußball-Landesligist SV Breinig die Saison. Frühe Tore bei tropischen Temperaturen.

Der Wunsch des Trainers blieb unerfüllt. Nach der 0:4-Heimniederlage des Fußball-Landesligisten Germania Teveren gegen den SV Breinig am Feitagabend musste sich Germanen-Coach Sebastian Wirtz in seiner Prognose korrigieren. „Wir haben in der Rückrunde 22 Punkte geholt. Heute werden es 25“, hatte der Coach vor der Partie kalkuliert. Daraus wurde nichts.

Bei „molligen“ 29 Grad Abendtemperaturen gerieten die Gastgeber schnell in Rückstand. Es dauerte nur drei Minuten, da hatte der SVB nach einem schnellen Spielzug das 1:0 gemacht. Kariem Emara überwand den erstmals eingesetzten Germania-Torwart Bastian Wendrich. Er hütete für Stammkeeper Niklas Aretz das Tor. Bevor die Partie angepfiffen wurde, hatte der FC Germania die scheidenden Spieler Batin Bozkurt, Rudi Kiambeli, Tahrek Bako, Kaya Wronna, Michael Mingers und Jannis Perske verabschiedet.

Manfred Hannappel trifft in seinem letzten Spiel

Mit der schnellen Führung im Rücken gestalteten die Gäste das Spiel federführend. Echte Tormöglichkeiten verzeichnete die Heimmannschaft kaum. Dagegen hatte der vom ehemaligen Teverener Trainer Dirk Ruhrig gecoachte SV Breinig den Sack bis zur Pause schon halbwegs zugebunden. Zunächst rettete Bastian Wendrich noch gegen Kariem Emara und verhinderte das 0:2 (20.), doch dann brachte Teverens Jan Bach Gästestürmer Joseph Mbuyi knapp innerhalb des Strafraums (37.) zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Breinigs spielender Co-Trainer Manfred Hannappel in seinem letzten Spiel, obwohl der 18jährige Germanen-Keeper fast noch ans Leder kam.

Mit dem 3:0, das Joseph Mbuyi (40.) auf Zuspiel von Niklas Mohr erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. Denn auch nach dem Wechsel hatte Teveren offenbar keine Körner mehr. Dagegen blieb Breinig klar am Drücker. Das zahlte sich für den Gast in der 80. Minute aus, als der eingewechselte Leon Michl mit einem harten Flachschuss das 4:0 erzielte. Die einzige klare Chance im zweiten Durchgang vergab das Teverener Duo Max Wickum und Tahrek Bako. „Da haben wir einmal nicht aufgepasst“, sagte Dirk Ruhrig und war froh, dass „wir erneut zu null gespielt haben“. Er freute sich auch darüber, „dass wir im Flow geblieben sind. Unter schwierigen Bedingungen haben wir nicht viel zugelassen“, lobte der Coach, der sich für die letzten sechs Spielminuten selbst noch eingewechselt hatte. Mit vier teils hohen Siegen am Stück schaffte Breinig nach wechselhafter Saison einen versöhnlichen Abschluss und beendete die Liga in den Top fünf.

Sebastian Wirtz mochte nicht viel Aufhebens über die siebte Heimpleite im Teverener Brutofen machen. „Heute fehlten uns die Grundtugenden“, räumte Wirtz ein. Der neue Teverener Kader soll in der kommenden Saison für mehr reichen als den Kampf um den Klassenerhalt.

