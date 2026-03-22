Der SV Breinig nutzt fast jede Torchance Fußball-Landesliga: Der Tabellenzweite SV Breinig siegt deutlich mit 5:0 bei Eintracht Verlautenheide. von Thorsten Pracht · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Zweite Chance, zweites Tor: Tetsuya Shiraishi bejubelt die 2:0-Führung für den SV Breinig. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Manchmal ist ein Fußballspiel ganz schnell erklärt. „Fünf Tore gemacht, keins kassiert, und das bei einem heimstarken Team wie Verlautenheide. Da kann man nur zufrieden sein.“ So ordnete Dirk Ruhrig, Trainer des Fußball-Landesligisten, den deutlichen 5:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft bei Eintracht Verlautenheide ein.

Dabei waren die Vorzeichen nicht gut für den Tabellenzweiten. Mit Jan Gruhn saß gerade mal ein Spieler aus dem Landesligakader auf der Bank, die Reihe verletzter oder gesperrter Spieler war lang. Davon war auf dem Feld nichts zu sehen. Breinig ging mit dem ersten Torschuss in Führung. Manuel Kanou stieß von seiner Sechserposition in die Spitze und zog mit dem rechten Fuß platziert ins lange Eck ab, 0:1 in der 13. Minute. Die Eintracht war dennoch gut im Spiel. Cem Hircin setzte einen Freistoß ans Lattenkreuz, Andre Hemforth zog eine Ecke direkt aufs Tor, doch Fernando Nissen im SVB-Kasten war nicht zu überraschen. Breinig zeigte sich brutal effizient: Joseph Mbuyi bereitete über die rechte Seite stark vor, im Zentrum hielt Tetsuya Shiraishi den Fuß hin, zweiter Abschluss, zweites Tor (31.). Drei Minuten später hätte Mbuyi per Kopf schon für die Entscheidung sorgen können, doch Manuel Bouzas Spors im Tor der Eintracht konnte sich auszeichnen. Breinig spielte cool, in einer Szene allerdings zu lässig. Jalil Tahir vertändelte die Kugel, Andre Baumann nahm das Geschenk jedoch nicht an, seinen halbhohen Schuss konnte Nissen parieren. „Die Chancenverwertung war heute der Schlüssel. Breinig hatte sechs Möglichkeiten und macht fünf Tore, wir hatten vielleicht sogar mehr Möglichkeiten und machen keine davon“, analysierte Eintracht-Coach Dennis Buchholz.