Der SV Breinig nutzt fast jede Torchance

Manchmal ist ein Fußballspiel ganz schnell erklärt. „Fünf Tore gemacht, keins kassiert, und das bei einem heimstarken Team wie Verlautenheide. Da kann man nur zufrieden sein.“ So ordnete Dirk Ruhrig, Trainer des Fußball-Landesligisten, den deutlichen 5:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft bei Eintracht Verlautenheide ein.
Dabei waren die Vorzeichen nicht gut für den Tabellenzweiten. Mit Jan Gruhn saß gerade mal ein Spieler aus dem Landesligakader auf der Bank, die Reihe verletzter oder gesperrter Spieler war lang. Davon war auf dem Feld nichts zu sehen. Breinig ging mit dem ersten Torschuss in Führung. Manuel Kanou stieß von seiner Sechserposition in die Spitze und zog mit dem rechten Fuß platziert ins lange Eck ab, 0:1 in der 13. Minute. Die Eintracht war dennoch gut im Spiel. Cem Hircin setzte einen Freistoß ans Lattenkreuz, Andre Hemforth zog eine Ecke direkt aufs Tor, doch Fernando Nissen im SVB-Kasten war nicht zu überraschen.
Breinig zeigte sich brutal effizient: Joseph Mbuyi bereitete über die rechte Seite stark vor, im Zentrum hielt Tetsuya Shiraishi den Fuß hin, zweiter Abschluss, zweites Tor (31.). Drei Minuten später hätte Mbuyi per Kopf schon für die Entscheidung sorgen können, doch Manuel Bouzas Spors im Tor der Eintracht konnte sich auszeichnen. Breinig spielte cool, in einer Szene allerdings zu lässig. Jalil Tahir vertändelte die Kugel, Andre Baumann nahm das Geschenk jedoch nicht an, seinen halbhohen Schuss konnte Nissen parieren. „Die Chancenverwertung war heute der Schlüssel. Breinig hatte sechs Möglichkeiten und macht fünf Tore, wir hatten vielleicht sogar mehr Möglichkeiten und machen keine davon“, analysierte Eintracht-Coach Dennis Buchholz.
Durchgang zwei begann mit einer kuriosen Szene: Bouzas Spors schoss einen Rückpass an die Latte des eigenen Tores, Glück für die Eintracht. Auf der anderen Seite verpasste Onur Baslanti mit einem artistischen Drehschuss den Anschlusstreffer. Der Spielverein erinnerte sich an die Quote aus Hälfte eins und nutzte die nächsten drei Möglichkeiten wieder. Nach einer Ecke von Adrijan Behrami fiel die Kugel Jonas Dahmen vor die Füße, der keine Mühe mit dem 3:0 hatte (57.). Nach einem langen Ball behinderten sich zwei Eintracht-Abwehrspieler gegenseitig, Mbuyi sagte Danke, umkurvte den Keeper und schob zum 0:4 ein (65.). „Wir haben in vielen Situationen extrem schlecht verteidigt – und sie waren extrem konsequent“, sagte Buchholz, der ansonsten an der Leistung seines Teams nicht viel auszusetzen hatte.
Den Endstand besorgte Leo Engels, der die Kugel von Mbuyi perfekt in den Lauf serviert bekam und platziert ins lange Eck abschloss (81.). „Unser Plan war, ein bisschen kompakter zu stehen und aus dem Mittelfeldpressing heraus zu agieren. Und auch das Spielglück ist wieder zurück“, freute sich Ruhrig, der mit seiner Mannschaft nun selbstbewusst zum nächsten Auswärtsspiel reisen kann – am kommenden Wochenende wartet mit dem SC Fliesteden eine weitere knifflige Aufgabe auf den SV Breinig, der im dritten Spiel nacheinander ohne Gegentor blieb und bereits den siebten Auswärtssieg der Saison landete.
Weitere Ergebnisse: Uevekoven - Helpenstein 5:1: 1:0 Jansen (4.), 2:0 Holtby (21., Elfmeter), 2:1 Godlevski (41.), 3:1 Czichi (57.), 4:1 Mohanraj (59.), 5:1 Köllermeyer (82.) Lich-Steinstraß - Kurdistan Düren 0:2: 0:1 Naki (41.), 0:2 Baidoo (88.) Raspo Brand - Hürth 1:2: 0:1 Hafthalla (25.), 1:1 Graf (53.), 1:2 Klose (Eigentor, 90.+3)
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de