 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Der SV Brachelen besticht durch Konstanz

Der SV Brachelen gehört auch in dieser A-Liga-Spielzeit zu den Spitzenteams. Die Statistiken stimmen, vorwerfen kann man der Fäuster-Elf wenig. Woran es noch für ganz oben fehlt.

von RP / Michael Moser · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Miriam Senft

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Heinsberg
Brachelen

Zur Saison 2024/25 ist der SV Brachelen in die Kreisliga A aufgestiegen, und belegte dort auf Anhieb am Saisonende den fünften Tabellenplatz. Diesen guten Trend setzte die Mannschaft von Spielertrainer Danny Fäuster auch in dieser Spielzeit fort, denn nach der Hinrunde steht der SV mit 29 Punkten auf dem dritten Platz, hinter Dynamo Erkelenz und der SG Union Würm/Lindern.