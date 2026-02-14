Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Brachelen besticht durch Konstanz
Der SV Brachelen gehört auch in dieser A-Liga-Spielzeit zu den Spitzenteams. Die Statistiken stimmen, vorwerfen kann man der Fäuster-Elf wenig. Woran es noch für ganz oben fehlt.
von RP / Michael Moser · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Zur Saison 2024/25 ist der SV Brachelen in die Kreisliga A aufgestiegen, und belegte dort auf Anhieb am Saisonende den fünften Tabellenplatz. Diesen guten Trend setzte die Mannschaft von Spielertrainer Danny Fäuster auch in dieser Spielzeit fort, denn nach der Hinrunde steht der SV mit 29 Punkten auf dem dritten Platz, hinter Dynamo Erkelenz und der SG Union Würm/Lindern.