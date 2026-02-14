Der SV Brachelen besticht durch Konstanz

Trotz eines 3:0-Auftaktsieges gegen den FSV Geilenkirchen, verlief der Saisonstart etwas holprig, denn anschließend trennte man sich von Germania Rurich 2:2 und unterlag dann am dritten Spieltag dem Ligaprimus Dynamo Erkelenz knapp mit 1:2. Gegen Dynamo unterlag Brachelen etwas später dann auch im Kreispokal-Achtelfinale mit 1:3. In der Liga drehte der SV dann aber richtig auf und landete sieben Siege am Stück. Zwar gelangen diese Erfolge vornehmlich gegen Teams aus dem unteren Tabellenbereich, dennoch waren durchaus überzeugende Auftritte dabei, wie das 8:1 gegen Grün-Weiß Karken, das 5:1 gegen den SV Scherpenseel-Grotenrath oder das 7:3 gegen Union Schafhausen II.