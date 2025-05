Der SV Biengen bittet Bad Krozingen zum Lokalderby

In der vergangenen Woche ist das Szenario eingetreten, mit dem sich die Verantwortlichen des SV Biengen seit geraumer Zeit beschäftigen mussten: Nach der 2:4-Niederlage in Königschaffhausen haben die Gelbschwarzen auch rechnerisch keine Chance mehr, die Bezirksliga zu halten. Angelo Saggiomo, der die Mannschaft auch in der kommenden Saison trainieren wird, hat aber noch einiges vor. Zum Beispiel einen Derbysieg über den „großen Bruder“ Bad Krozingen, wie er im fupa-Bezirksligatipp erklärt.

Angelo Saggiomo: Es wird am Wochenende zwar nicht die gleiche Situation wie im Hinspiel geben, rein von der Tabelle her, aber von der Punktezahl ist es schon eine ähnliche Geschichte. Diesmal hat sich allein die Tabellensituation für Bad Krozingen geändert – im Hinspiel standen sie viel weiter oben. Wegen der letzten Spiele steht Bad Krozingen nun im Derby unter Riesendruck, auch wenn sie zuletzt mit dem Heimsieg über Reute (3:0) ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Ich denke, es gibt ein Fifty-fifty-Spiel. Und wir spielen ja zu Hause! Wir liefern eigentlich immer ordentliche Leistungen ab, nur die Ergebnisse stimmen eben nicht.

fupa: Was für ein Spiel erwarten Sie?

Saggiomo: Ich rechne mit einem spannenden, offenen Spiel. Als Derby ist es eins der Spiele, das wir unbedingt gewinnen wollen. Bad Krozingen steht eher unter Zwang und muss gewinnen, wir dagegen spielen ohne Druck. Ich hoffe, die Mannschaft hat viel Spaß und Freude an der Begegnung und bringt die Basics auf den Platz – dann gibt es eine sehr enge Partie.

fupa: Seit der vorigen Woche ist der SV Biengen ja rechnerisch abgestiegen. Wie sieht die Planung für die kommende Saison aus? Wird der direkte Wiederaufstieg anvisiert, oder soll sich das Team erst einmal in der Kreisliga A konsolidieren?

Saggiomo: Wir stecken mitten in der Planung, und vieles ist ja auch schon bekannt. Es wird definitiv einen Umbruch in der Mannschaft geben: Viele Spieler verlassen der Verein, viele kommen dazu. Das ist aber auch gut so: Egal ob durch ein negatives Erlebnis wie einen Abstieg oder ein positives wie einen Aufstieg, für eine neue Liga muss sich eine Mannschaft immer etwas anders aufstellen. Als Absteiger werden wir klassisch als Favorit gehandelt werden, aber die Teams in der Kreisliga A können auch rennen und kämpfen. Wenn wir gleich gut in die Saison kommen, traue ich es uns schon zu. Die Erwartungen seitens des Vereins sind aber nicht, dass wir direkt wieder aufsteigen müssen. Es geht vielmehr darum, einen guten Kader zusammenzustellen und gut zu spielen – dann werden wir sehen, wohin der Weg führt. Aber wir wollen schon bei der Musik vorne mitspielen.

Angelo Saggiomos Spieltag-Tipps:

FC Denzlingen II – TuS Königschaffhausen

Freitag, 19 Uhr (Einbollenstadion Denzlingen)

Für Denzlingen geht es um nichts mehr. Ich weiß nicht, ob sie von der ersten Mannschaft jemand bekommen werden – das dürfte eigentlich nicht der Fall sein, zum einen wegen der Stammspielerregelung, zum anderen, weil die erste Mannschaft noch einen Dreier für den Aufstieg holen muss. Gegen Königschaffhausen haben wir selbst erst am vergangenen Sonntag gespielt – die haben Power und einen Plan. Sie brauchen noch Punkte, und ich traue ihnen auch einen Punkt zu. 2:2.

SG Simonswald/Obersimonswald – TV Köndringen

Samstag, 16 Uhr (Hornkopfstadion Obersimonswald)

Gegen Köndringen hatten wir ja vor kurzem das Nachholspiel. Wir haben zwar verloren, aber es war mehr drin. Zuletzt hat Köndringen die Schlappe (2:6) gegen Emmendingen hinnehmen müssen. Simonswald ist eine sehr gefestigte Mannschaft, auch wenn sie den zweiten Platz an Emmendingen verloren hat. Simonswald darf sich nichts mehr erlauben. Wegen der Formkurve beider Mannschaften tippe ich auf ein 3:1.

SV Biengen – FC Bad Krozingen

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Biengen)

Gegen mich tippe ich natürlich nie. Ich setze stets auf uns und sage: 3:2.

FC Emmendingen – SF Oberried

Sonntag, 15 Uhr (Elzstadion Emmendingen)

Oberried steht als Aufsteiger überraschend stark da mit 42 Punkten. Die Rückrunde spricht aber für den FC Emmendingen, und der wird die Partie mit 3:0 gewinnen.

SV Rot-Weiss Glottertal – SV Blau-Weiß Waltershofen

Sonntag, 15 Uhr (Eichbergstadion Glottertal)

Glottertal muss inzwischen überraschenderweise noch nach hinten sehen. Sie spielen keine gute Rückrunde. Waltershofen ist die Mannschaft der Saison, hat in der Offensive brutal gute Leute und räumt hinten ständig auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Glottertal gegen sie etwas holt, und tippe auf ein knappes 2:3.

FC Freiburg-St. Georgen – SG Prechtal/Oberprechtal

Sonntag, 15 Uhr (An der Bozener Straße, Freiburg)

Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr, das macht es schwer zu tippen. Prechtal verfügt über viel Qualität, hat es in der Rückrunde aber auch nicht immer hinbekommen. St. Georgen spielt daheim auf dem eigenen Kunstrasen immer einen gepflegten Ball. Ich tippe einfach mal auf ein 3:3.

SC Reute – SG Freiamt-Ottoschwanden

Sonntag, 15.15 Uhr (Waldeckstadion Reute)

Reute spielt eine katastrophale Saison und kommt nicht unten heraus, muss immer wieder Rückschläge hinnehmen. So ein 0:3 in Bad Krozingen wirft einen im Kopf schon deutlich zurück. Freiamt-Ottoschwanden ist sehr launisch in dieser Runde. Weil Reute aber unbedingt gewinnen muss, tippe ich auf ein 2:1.

SV Au-Wittnau – SG Ihringen/Wasenweiler

Sonntag, 15.30 Uhr (Burgblick-Stadion Wittnau)

Ein spannendes Spiel! Vor allem Wittnau spielt eine super Rückrunde. Beide Mannschaften sind unangenehm zu spielen, stehen defensiv beide sehr gut. 1:1.