Der SV Bawinkel gewinnt das Derby deutlich

– Foto: René Diebel

Der SV Bawinkel hat das Derby der Kreisliga Emsland beim SV Lengerich-Handrup deutlich für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Michael Wilken setzte sich auswärts mit 4:0 durch.

Bereits in der Anfangsphase übernahm Bawinkel die Kontrolle über die Partie. In der 17. Minute brachte Julian Rensmann die Gäste in Führung. Nur dreizehn Minuten später erhöhte Timo Meemann auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ging Bawinkel in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft spielbestimmend. In der 52. Minute baute Lukas Ahlers die Führung weiter aus. Das vierte Tor erzielte Leon Looschen in der 73. Minute.