Der SV Bawinkel gewinnt das Derby deutlich

Der SV Bawinkel hat das Derby der Kreisliga Emsland beim SV Lengerich-Handrup deutlich für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Michael Wilken setzte sich auswärts mit 4:0 durch.
Bereits in der Anfangsphase übernahm Bawinkel die Kontrolle über die Partie. In der 17. Minute brachte Julian Rensmann die Gäste in Führung. Nur dreizehn Minuten später erhöhte Timo Meemann auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ging Bawinkel in die Halbzeitpause.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft spielbestimmend. In der 52. Minute baute Lukas Ahlers die Führung weiter aus. Das vierte Tor erzielte Leon Looschen in der 73. Minute.
Der SV Lengerich-Handrup, betreut von Trainer Carlo Niemann, konnte sich im Verlauf der Partie nur selten gefährlich vor dem gegnerischen Tor zeigen. Bawinkel kontrollierte das Spiel über weite Strecken und ließ defensiv wenig zu.
Für den SV Bawinkel steht am kommenden Sonntag das erste Heimspiel des Jahres an. Dann empfängt das Team den Aufsteiger aus Haren.
SV Lengerich-Handrup – SV Bawinkel 1956 0:4
SV Lengerich-Handrup: Rene Krannich, Chris Völker, Lars Klute, Ferdinand Stoll, Justus Stoll (42. Marc Brüggemeyer), Sebastian Stoll (63. Mark Vorwerk), Sascha Rumpke, Fabian Brauer, Alexander Maue, Simon Schäfer (78. Bernhard Eilers), Markus Deuling (63. Jannes Völker-Gerd) - Trainer: Carlo Niemann
SV Bawinkel 1956: Philipp Brinkmann, Joshua Prijs, Julian Rensmann, Timo Meemann (50. Malte Freese), Marco Lenger (85. Phil Ernst), Fabian Reicksmann (66. Felix Rosen), Jannek Reicksmann (72. Jan Gerdelmann), Marcel Hempen, Lukas Ahlers, Timo Wintels, Leon Looschen (81. Leon Vehring) - Trainer: Michael Wilken
Schiedsrichter: Maximilian Foppe
Tore: 0:1 Julian Rensmann (17.), 0:2 Timo Meemann (30.), 0:3 Lukas Ahlers (52.), 0:4 Leon Looschen (73.)