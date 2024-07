Der SV Bauerbach hat Aufstiegsambitionen

Marburg-Bauerbach. Wenn man Ziele erreichen will, dann muss man viele Hürden überspringen. Das hat Fußball-Gruppenligist SV Bauerbach in der vergangenen Saison nicht geschafft. Bis zur Winterpause dick im Aufstiegsgeschäft, wies die Mannschaft von Trainer Hendrik Lapp am Ende mit 13 Punkten Rückstand zum dritten Rang auf, der zum Einzug in die Verbandsliga-Relegation gereicht hätte. Was bringt das neue Spieljahr für die „Roten“?