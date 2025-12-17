Der SV Balhorn holt Jörg Krug auf den Distelberg zurück

Von links: Manni Rohde, Jörg Krug und Marius Rüppel – Foto: SV Balhorn

Der SV Balhorn verpflichtet zur Winterpause einen erfahrenen Trainer: Jörg Krug, der aktuell mit dem FC Oberelsungen mit 28 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz steht, übernimmt ab dem 1. Januar 2026 den Tabellenzehnten SV Balhorn.

Nach der Entlassung von Jens Steinert nach dem 8. Spieltag – der aufgrund erheblichen Verletzungspechs lediglich vier Punkte aus acht Spielen holte und damit im Tabellenkeller stand – sah sich der Vorstand zum Handeln gezwungen und verpflichtete Manfred Rohde, Inhaber der C-Lizenz, als Interimstrainer bis zur Winterpause. Unter seiner Leitung holte der SVB 9 Punkte aus fünf Partien und kletterte damit vom letzten Tabellenplatz auf Rang zehn zur Winterpause. Sein Vertrag lief nach gemeinsamer Absprache mit dem Vorstand bis zum 31.12.2025. Aus beruflichen Gründen übergibt Rohde nun den Trainerposten an seinen ehemaligen Spielertrainer Jörg Krug, mit dem er bereits in den 90er-Jahren beim SV Balhorn sehr erfolgreich zusammenarbeitete – damals Krugs erste Trainerstation.

Der SV Balhorn freut sich, dass Jörg Krug ab dem 01.01.2026 das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft übernehmen wird. Krug ist im Verein kein Unbekannter – er war bereits dreimal in den vergangenen Jahrzehnten Trainer des SV Balhorn und kennt Verein, Umfeld und Strukturen daher bestens. Für ihn ist die Rückkehr auf den Distelberg eine Herzensangelegenheit – er hatte sofort das Gefühl, „wieder zu Hause zu sein“. Jörg Krug erklärt: „Als mich Sportvorstand Marius Rüppel kontaktierte und fragte, ob ich mir vorstellen könne, meinem alten Verein in dieser schwierigen Situation zu helfen, war für mich schnell klar, dass ich den SV Balhorn unterstützen möchte. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da in Oberelsungen sportlich alles sehr gut lief. Dennoch wusste ich, dass ich dem SVB helfen muss.“