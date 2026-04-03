Der SV Bad Heilbrunn will endlich beim FC Deisenhofen gewinnen Bezirksliga-Fußball von Nick Scheder · 03.04.2026, 22:22 Uhr · 0 Leser

Luis Meisl (l.) gegen Maximilian Baumgartner - Fußball - Bezirksliga Süd - Saison 2025/26 - SV Polling (SVP) - SV Bad Heilbrunn (HSV) - 15. März 2026 – Foto: Andreas Mayr

Das Polster zur Abstiegszone ist geschrumpft. Trainer Walter Lang plant taktische Änderungen für das Spiel beim FC Deisenhofen U 23.

Das Polster auf die Abstiegsrelegation ist sichtbar geschrumpft. Fünf Punkte trennen die Fußballer des SV Bad Heilbrunn nur noch von der gefährlichen Zone der Bezirksliga. Immerhin bieten noch ein paar Nachholspiele Gelegenheit, Zähler gut zu machen. „Wir müssten schon mal wieder punkten“, stellt Trainer Walter Lang klar. Beispielsweise im Match beim FC Deisenhofen U 23 an diesem Samstag (15 Uhr). „Wir haben dort noch nie gewonnen, das wollen wir dieses Mal ändern.“ Leicht wird das nicht. Die Deisenhofener Zweite hat sich über die vergangenen Jahre als effektives Sprungbrett für das Bayernliga-Team entwickelt, räumt Lang respektvoll ein. „Die haben schon ihren eigenen Kader mit einer fußballerisch starken und ballsicheren Mannschaft, aber bringen immer wieder technisch starke, gut ausgebildete Spieler für die Erste heraus.“ Da gilt es für die Heilbrunner, ein konzentriertes Spiel aufzuziehen. Und mit dem doch ungewohnten Kunstrasenplatz zurechtzukommen. „Deisenhofen spielt immer auf dem Geläuf“, sagt Lang. „Egal, ob bei 30 Grad im Sommer oder im Winter. Das kann schon ein Vorteil sein.“