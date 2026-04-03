Der SV Bad Heilbrunn will endlich beim FC Deisenhofen gewinnen

Das Polster zur Abstiegszone ist geschrumpft. Trainer Walter Lang plant taktische Änderungen für das Spiel beim FC Deisenhofen U 23.
Das Polster auf die Abstiegsrelegation ist sichtbar geschrumpft. Fünf Punkte trennen die Fußballer des SV Bad Heilbrunn nur noch von der gefährlichen Zone der Bezirksliga. Immerhin bieten noch ein paar Nachholspiele Gelegenheit, Zähler gut zu machen. „Wir müssten schon mal wieder punkten“, stellt Trainer Walter Lang klar. Beispielsweise im Match beim FC Deisenhofen U 23 an diesem Samstag (15 Uhr). „Wir haben dort noch nie gewonnen, das wollen wir dieses Mal ändern.“
Leicht wird das nicht. Die Deisenhofener Zweite hat sich über die vergangenen Jahre als effektives Sprungbrett für das Bayernliga-Team entwickelt, räumt Lang respektvoll ein. „Die haben schon ihren eigenen Kader mit einer fußballerisch starken und ballsicheren Mannschaft, aber bringen immer wieder technisch starke, gut ausgebildete Spieler für die Erste heraus.“ Da gilt es für die Heilbrunner, ein konzentriertes Spiel aufzuziehen. Und mit dem doch ungewohnten Kunstrasenplatz zurechtzukommen. „Deisenhofen spielt immer auf dem Geläuf“, sagt Lang. „Egal, ob bei 30 Grad im Sommer oder im Winter. Das kann schon ein Vorteil sein.“
Lang ist am Grübeln, ob er seine Abwehr-Viererkette, die bei den zurückliegenden beiden Spielen nicht so gut funktioniert hat, durch eine defensivere Dreierkette ersetzt, bei der sich die beiden Sechser etwas mehr zurückziehen. „Gegen Denklingen und Polling haben wir zwar nicht wahnsinnig viele Tore bekommen, aber es ging dann doch zu einfach und immer über außen.“ Auch die bisherige Doppelspitze steht zur Disposition.
Lang kann aus einem sehr breiten Kader schöpfen. Bis auf die Kreuzband-Patienten Andreas und Benedikt Specker, den ebenfalls verletzten Justin Rösch und Dominik Hoch (Nackenprobleme) stehen alle Spieler zur Verfügung. Der HSV-Trainer hat also die Qual der Wahl, mancher wird sich mit einem Einsatz auf der Ersatzbank zufrieden geben müssen: „Schwierig für meine Jungs, aber sie müssen es schon verstehen.“ Für die Torwart-Position steht ausschließlich Alihan Uzun zur Verfügung: „Er macht seine Sache gut. Aber es sind nun mal seine ersten Bezirksliga-Einsätze, er muss da reinkommen.“ Generell sieht Lang schwierige Wochen auf die Heilbrunner zukommen, zumal mit dem Nachholspiel am Mittwoch gegen Olching gleich der nächste Einsatz ansteht. „Und wir müssen zusehen, dass wir noch an unsere Punkte kommen, damit wir auch kommende Saison mit Heilbrunn in der Bezirksliga spielen.“