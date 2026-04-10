Der SV Bad Heilbrunn will die Siegesserie des SV Waldeck beenden

SV Bad Heilbrunn - SV Bruckmühl am 6. Juli 2024, v. li.: Felix Gellner, Andreas Wechselberger, Fußball Testspiel, Foto: pr – Foto: Patrick Staar

Die Heilbrunner empfangen den Tabellenvierten aus München. Waldeck hat die letzten fünf Spiele gewonnen und ist kaum zu stoppen.

Sechs Zähler Vorsprung sind eine trügerische Sicherheit. „Für uns ist jeder Punkt Gold wert“, sagt Walter Lang, der Trainer der Heilbrunner Fußballer. Der Tabellenzehnte verschaffte sich durch einen etwas überraschenden und glücklichen 1:0-Sieg beim FC Deisenhofen U 23 zuletzt einen Puffer auf die Abstiegsrelegation. Doch der bange Blick geht weiterhin nach unten. Mit einer Punkteteilung im Heimspiel diesen Sonntag (14.15 Uhr) gegen den SV Waldeck-Obermenzing München wäre Lang deshalb schon fast zufrieden. Doch dazu müsste sein Team erst einmal eine beeindruckende Serie des Bezirksliga-Vierten durchbrechen: Waldeck hat die zurückliegenden fünf Spiele gewonnen. Hat sich nach durchwachsenem Saisonstart stetig nach oben gearbeitet. Startschuss für den Höhenflug: Der 5:1-Sieg gegen Heilbrunn Mitte September 2025.

„Die beiden Spiele lassen sich nicht vergleichen“, meint Lang. Doch die Münchner werden auf keinen Fall nachlassen, sind bestrebt, vielleicht sogar noch den Relegationsplatz zu erreichen. Zudem ist das Team schwer auszurechnen. „Die tauschen gerne Positionen innerhalb der Mannschaft, was die Aufteilung der Räume anbelangt“, hat der HSV-Coach in Erfahrung gebracht. Für seine Fußballer sei es deshalb wichtig, mit Köpfchen zu spielen und die Räume gut abzudecken. Lang: „Wir müssen hellwach sein.“ Auch technisch stellen die Obermenzinger eine Herausforderung dar. „Die sind, wie alle Münchner Teams, sehr gut ausgebildet.“

Vor heimischem Publikum sind die Heilbrunner mehr als ohnehin schon gewillt, den Abstiegskampf erfolgreich zu bewältigen. Allerdings haben sie personell erneut ein paar Rückschläge zu verkraften: Torjäger Maximilian Specker hat sich bei einem Zusammenstoß im Spiel gegen Deisenhofen kurz nach seinem Siegtreffer am Knöchel verletzt. Die Bänderdehnung dauert wohl nicht allzu lange. Doch an diesem Wochenende ist an einen Einsatz des Routiniers nicht zu denken. Zudem fallen die Brüder Luis und Leon Meisl aus, die unter der Woche krank waren. „Das tut schon weh, die drei gehen uns durchaus ab“, sagt Lang.

Wie er seinen verbleibenden – immerhin immer noch recht gut gefüllten – Kader taktisch aufstellt, wollte der Benediktbeurer Trainer-Fuchs frühestens nach dem Abschluss-Training am Freitag entscheiden. Zuletzt hat sich die etwas defensivere Variante mit einer Abwehr-Dreierkette als probates Mittel erwiesen.