Der SV Bad Heilbrunn muss beim Tabellenzweiten ran

Eine Option für die Offensive oder auch die Defensive ist Sebastian Ammer (li.). Die Heilbrunner müssen gegen Planegg womöglich etwas an der Aufstellung tüfteln. – Foto: pr

Englische Wochen und schwere Gegner warten auf die Heilbrunner. Gegen Planegg-Krailling fehlen wichtige Spieler wie Torjäger Maxi Specker.

Schwierige Wochen stehen den Fußballern des SV Bad Heilbrunn ins Land. Dreimal am Stück stehen englische Wochen an. Zusätzlich wechseln sich übermächtige Gegner und entscheidende Spiele ab. Als Erstes steht die Partie beim Bezirksliga-Zweiten SV Planegg-Krailling (Sonntag, 15 Uhr) an. „Da sind wir klare Außenseiter, müssen schauen, dass wir uns nicht wieder abschlachten lassen“, stellt Trainer Walter Lang klar.

Er erinnert an das Hinspiel Ende September 2025, in dem die Heilbrunner mit 1:7 untergingen und damit noch gut bedient waren. „Wenn die Planegger ins Rollen kommen, dann können sie einen abschießen.“ Es ist eine starke Mannschaft, bestückt mit herausragenden Einzelkönnern. Allen voran die Nummer 10, Aleksander Demonjic (25 Tore), ein äußerst stabiler Fußballer – „vielleicht der beste Spieler der ganzen Liga“, warnt Lang. Auch Valentino Gavric und Martin Bauer sind starke Spieler.

Die Heilbrunner rechnen sich in Planegg nicht viel aus, für sie ist es „ein Bonusspiel“. Nur auf Schadensbegrenzung richtet Lang seine Spieler allerdings nicht aus, „das können die gar nicht“. Vielleicht geht ja doch das eine oder andere Pünktchen, zumal die Heilbrunner zuletzt schon die Favoriten ärgern konnten.

Das müssen sie dieses Mal allerdings erneut ohne Torjäger Maxi Specker (Knöchel) schaffen. Immerhin stoßen Stürmer Dominik Hoch und Verteidiger Luis Meisl wieder zur Mannschaft, denen allerdings das Training fehlt. Schwer wiegt auch, dass die Heilbrunner die Saison voraussichtlich ohne Klaus Pföderl zu Ende spielen werden. Der ehemalige Skifahrer und Fußball-Alleskönner hat immer besser ins Spiel reingefunden und war zuletzt richtig auf dem aufsteigenden Ast, setzte wichtige Impulse im Spiel nach vorn. Doch nun verabschiedet er sich zum Fernstudium nach Spanien zu seiner Freundin und steht vorerst nicht mehr zur Verfügung.

Auch ist ungewiss, ob es Toni Pappritz rechtzeitig vom Finale in Iphitos nach Planegg schafft und Florian Schnitzlbaumer nach einer Hochzeit wieder fit ist. Lang hofft, dass er mit den beiden rechnen kann, hat aber auch einen Ersatzplan in Petto. Für die Sechser-Position kommen Sebastian Ammer oder Dodo Krinner in Frage. Alternativen für die Defensive gibt es zur Not ebenfalls. Erstmals nach einer Operation an einem entzündeten Zeh steht auch Torhüter Franz Maurer zur Verfügung, könnte einspringen, wenn es sein muss. „Aber Ali Uzun ist topmotiviert, trainiert intensiv und macht seine Sache sehr gut“, sagt der HSV-Coach.

Das wird nötig sein. Planegg-Krailling wird alles dafür tun, an Spitzenreiter SC Olching dranzubleiben und benötigt daher Punkte.