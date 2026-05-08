Der SV Bad Heilbrunn braucht gegen Gilching dringend noch Punkte

Zurück auf seiner angestammten Sechser-Position: Thomas Pföderl (re.) geht mit dem SV Bad Heilbrunn gegen Gilching auf die Jagd nach den fehlenden Punkten. – Foto: Andreas Mayr

Der SV Bad Heilbrunn empfängt am Sonntag den TSV Gilching-Argelsried. Danach folgt das womöglich entscheidende Duell in Geiselbullach.

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen: Es sind nur ein paar Pünktchen, die die Fußballer des SV Bad Heilbrunn vermutlich noch für den Klassenerhalt benötigen. Und nun biegen sie auf die Zielgerade zum Saison-Finale ein: Die nächste Chance auf Punkte gibt es beim Heimspiel an diesem Sonntag (wegen des Tags des Sports erst um 15.15 Uhr) gegen den TSV Gilching-Argelsried, bevor es am folgenden Samstag ins womöglich für die Abstiegsrelegation entscheidende direkte Duell beim TSV Geiselbullach geht.

Am liebsten würden die Heilbrunner für die Entscheidung schon im Heimspiel gegen den Bezirksliga-Dritten sorgen. Der wäre gerne in die Landesliga zurückgekehrt, hat sich aber spätestens mit dem 0:1 gegen Raisting und dem 0:3 gegen Penzberg aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. „Dennoch ist es gefährlich, gegen einen Gegner, der befreit aufspielen kann“, meint HSV-Trainer Walter Lang. Zumal das spielstarke Team aus dem Landkreis Starnberg viel Qualität im Kader hat, dessen Stärken in der Offensive mit schnellen Stürmern liegen. In der Defensive sorgen erfahrene Spieler wie zum Beispiel Maximilian Hölzl oder Kapitän Marco Brand für geordnete Abläufe. Das Hinspiel in Gilching verloren die Heilbrunner klar mit 0:2, blieben ohne wirkliche Siegchance. Doch der letzte Anreiz, für einen Sieg alles reinzuhauen, fehlt den Gilchingern diesmal vermutlich ein wenig.

Und beim SV Bad Heilbrunn gibt es Hoffnung, dass es vielleicht doch mal klappt, den Klassenerhalt einzutüten. Zum einen hat der Tabellenzehnte in den zurückliegenden beiden Spielen eine klare Leistungssteigerung abgeliefert. Zum anderen ist der Kader nun auch wieder bis auf die Langzeitverletzten komplett. Florian Schnitzlbaumer, zuletzt beruflich verhindert, Max Schnitzlbaumer, Thomas Pföderl und Jonas Gall sind voraussichtlich wieder einsatzbereit. „Das ergibt immerhin einige neue Optionen“, freut sich der Heilbrunner Trainer. Pföderl als zweiter Sechser und Florian Schnitzlbaumer in der Abwehr dürften gesetzt sein. Max Schnitzlbaumer spielt vielleicht noch keine kompletten 90 Minuten.

Die Kraft dürfte generell ein ausschlaggebendes Kriterium für den Erfolg sein. Die Heilbrunner haben nun drei englische Wochen mit etlichen Spielen in den Beinen. „Es war eine körperlich und mental sehr fordernde Zeit“, sagt der HSV-Coach, der deshalb auch auf das Training unter der Woche verzichtete. Der Druck, die restlichen Zähler endlich einzufahren, wächst natürlich auch mit immer weniger verbleibenden Spielen. „Die Chancen waren da, wir haben sie bisher nicht genutzt.“ Doch das Ziel Klassenerhalt haben die Spieler vor Augen. Sollte reichen, um noch ein weiteres Mal die Motivation hochzuhalten.