Der SV Ascha stellt sein neues Trainer-Team vor

Mit Daniel Sadot konnten wir einen jungen Trainer für uns gewinnen, der beim SV Ascha als Spieler sämtliche Jugendmannschaften durchlief und später im Seniorenbereich bei uns Fußball spielte, ehe er seinen Weg in die Trainerlaufbahn einschlug.

Der SV Ascha freut sich, sein neues Trainer-Team für die Saison 2025/26 vorstellen zu dürfen. Beim Trainingsauftakt am Sonntag, 15.06.2025, wurde der Mannschaft für die anstehende Saison das Trainer-Duo Daniel Sadot und Atschi Yüce vorgestellt.

Als Jugendtrainer unserer A-Junioren schaffte er den Aufstieg in die BOL und in seiner ersten Station als Senioren-Trainer beim ASV Steinach II schaffte er mit seinem Team den Aufstieg in die Kreisklasse. Bereits im Winter 2024 konnten wir Daniel als Co-Trainer für uns gewinnen.

"Um so mehr freuen wir uns, dass wir Daniel ab der neuen Saison als unseren neuen Trainer begrüßen dürfen", so Michael Santl, Abteilungsleiter Fußball SV Ascha.