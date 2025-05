Der SV Aasen will nach dem Pokalsieg auch die Meisterschaft

Favorit! Der ganz große Favorit! Der alleinige Favorit! Vor der Saison herrschte große Einigkeit, wer sich den Titel in der Bezirksliga holen würde. Das kann nur der SV Aasen sein. So hieß es aus dem Mund der meisten Beobachter und Konkurrenten. Einer staunt noch heute über diese kollektiven Vorschusslorbeeren: Jackson Agbonkhese. "Ich weiß gar nicht, warum uns so viele in dieser Rolle gesehen haben", sagt der SVA-Trainer und lacht auf. Man müsse doch mal überlegen, wo Aasen herkomme.