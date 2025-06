Der SV Aasen will letzte Restzweifel beseitigen

Eigentlich ist der SV Aasen durch und steht als Aufsteiger in die Landesliga fest. Sechs Punkte und die um 26 Treffer bessere Tordifferenz Verhältnis lieg der Tabellenführer der Bezirksliga vor dem FC Furtwangen. Um die letzten Restzweifel zu beseitigen braucht der SV Aasen am Samstag (16 Uhr) bei der SG Riedöschingen/Hondingen noch einen Zähler, dann kann gefeiert werden. Der FC Furtwangen will seinerseits mit einem Heimdreier am Samstag (15.30 Uhr) gegen den TuS Bonndorf den zweiten Platz endgültig absichern.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga wird derzeit vom Konjunktiv beherrscht. Die Anzahl der möglichen Absteiger schwankt zwischen zwei und vier Teams. Sollte die DJK Donaueschingen am Samstag dem Klassenerhalt in der Landesliga schaffen, müssten maximal drei Teams aus der Bezirksliga absteigen. Steigt der Zweite aus der Bezirksliga Schwarzwald auf, verringert sich die Anzahl der Absteiger auf zwei Mannschaften. Auf all das möchte und kann sich der SV Hölzlebruck nicht verlassen. Als Tabellen-14. und so Drittletzter befinden sich die Hochschwarzwälder derzeit auf einem Schleudersitz und sollten mindestens noch einen Platz gutmachen, um nicht über den letzten Spieltag hinaus zittern zu müssen. Am Samstag bietet sich die Gelegenheit, mit einem Sieg beim SV Geisingen die eigenen Chancen auf den Klassenerhalt erheblich zu verbessern. Auch, da die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf (Riedöschingen/Hondingen und die DJK Villingen) vor schwierigen Spielen steht.