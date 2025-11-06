Der SV 1949 Hering bei unseren Herren zu Gast

Unsere Herrenmannschaft traf am Wochenende auf den SV 1949 Hering. Die Gäste dominierten das Spiel über weite Strecken – mit viel Schnelligkeit und einer deutlich jüngeren Mannschaft im Alter der Zwanziger setzten sie uns früh unter Druck.

Trotz engagierter Leistung und großem Kampfgeist gelang es dem FC Überau nur selten, eigene Akzente zu setzen. Den Ehrentreffer für unser Team erzielte Bahtiyar Çiçek, der einen schönen Angriff erfolgreich abschloss.