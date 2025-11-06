 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der SV 1949 Hering bei unseren Herren zu Gast

Kreisliga D Dieburg
FC Ueberau
SV Hering
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
1
6

Unsere Herrenmannschaft traf am Wochenende auf den SV 1949 Hering. Die Gäste dominierten das Spiel über weite Strecken – mit viel Schnelligkeit und einer deutlich jüngeren Mannschaft im Alter der Zwanziger setzten sie uns früh unter Druck.

Trotz engagierter Leistung und großem Kampfgeist gelang es dem FC Überau nur selten, eigene Akzente zu setzen. Den Ehrentreffer für unser Team erzielte Bahtiyar Çiçek, der einen schönen Angriff erfolgreich abschloss.

Auch wenn das Ergebnis nicht unseren Wünschen entsprach, zeigte die Mannschaft Einsatzwillen und Zusammenhalt. Nun gilt der Fokus dem nächsten Spiel, um wieder Punkte einzufahren.

Aufrufe: 06.11.2025, 11:00 Uhr
Andreas RückertAutor