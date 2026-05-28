Der SV 08 Laufenburg hat den frühen Rausch der Glücksgefühle erlebt

„Sehr stolz auf die Saison“: der SV 08 um Angelo Armenio (links, gegen den Teninger Meisterkapitän Tom Hodel) | Foto: Achim Keller

Als Fußballfan hat man es vielleicht schon mal erlebt. Das Lieblingsteam nimmt den Gegner in der ersten Halbzeit auseinander, führt zur Pause mit 4:0. Im zweiten Durchgang ist die Spannung raus, die Höhepunkte sind rar. Das ändert nichts am zufriedenstellenden Resultat, doch das berauschende Glücksgefühl ist verflogen. Indes, wenn die bevorzugte Equipe nach dürftigen wie torlosen 45 Minuten aufdreht und mit einem Vier-Tore-Feuerwerk die euphorisierte Anhängerschaft auf den Heimweg schickt, schwirren dieser noch die frischen Glücksgefühle durch den Kopf. Selbes Ergebnis, unterschiedliche Emotionsstufen. Ähnlich verhält es sich beim SV 08 Laufenburg, wenn der Verbandsligist am Samstag seine Saison beschließt.

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