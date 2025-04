Sowohl der FC Ismaning (in blau) als auch der 1. FC Sonthofen (in weiß-rot) sind nach wie vor im Rennen um den direkten Klassenerhalt. Nun geht's im Fernduell um die nächsten so wichtigen Zähler. – Foto: Dieter Latzel

Der Superfreitag & Abstiegskampf pur: Es geht um mehr als 3 Punkte! 29. Spieltag in der Bayernliga Süd - Fr.: Ostbayernduell in Erlbach +++ Spitzenspiel zwischen Memmingen & Deisenhofen +++ Sa.: Haching II zum Punkten verdammt

Mit einem Superfreitag startet die Bayernliga Süd in den 29. Spieltag. Denn bereits heute Abend stehen insgesamt fünf Partien zum Auftakt in dieses Wochenende auf dem Plan. Während unter anderem die Spitzenteams aus Pipinsried (gegen den TSV Grünwald), Memmingen (gegen den FC Deisenhofen) oder auch der TSV 1860 München II (gegen den 1. FC Sonthofen) im Einsatz sind, steht auch das Ostbayernduell zwischen dem SV Erlbach und dem SV Schalding-Heining an. Am Samstag ist der Blick dann verstärkt auf den Tabellenkeller gerichtet, denn nicht nur der personell stark dezimierte TSV Rain ist gegen den SV Kirchanschöring im Einsatz, vor allem die SpVgg Unterhaching II ist im Gastspiel beim FC Ismaning zum punkten verdammt, sollte der direkte Klassenerhalt nicht in unerreichbare Ferne rücken...

Freitag:

Florian De Prato (Trainer TSV Grünwald): "Das wird für uns am Freitagabend natürlich eine Hausnummer, auf die wir uns aber auch sehr freuen. Es ist immer schön, sich mit den besten Mannschaften der Liga messen zu können und Pipinsried zähle ich ohne Weiteres in ein ganz oberes Regal. Es wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel, in dem wir eine Top-Leistung brauchen werden, um etwas mitzunehmen. Allerdings sind wir auch so selbstbewusst und wollen uns nicht nur teuer verkaufen, sondern auch punkten. Unsere Trainingswoche war gut, deshalb bin ich sehr zuversichtlich!" Personalien: Leon Sammer konnte unter der Woche nicht trainieren und David Halbich wird aller Voraussicht nach ausfallen. "Das ist schon brutal für uns, dennoch werden wir wieder eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen", verspricht De Prato.





Roman Langer (Trainer SV Heimstetten): "Am Freitagabend steht das nächste wichtige Heimspiel im ATS Sportpark an. Wir werden versuchen wieder alles reinzuhauen, um den nächsten Dreier einzufahren! Die Jungs sind gut drauf, arbeiten konzentriert und die Stimmung im Team passt. Wie immer wird es darum gehen, unsere Intensität auf den Platz zu bringen. Wenn uns das gelingt, sind wir überzeugt, dass wir die drei Punkte zu Hause behalten können." Personalien: Personell gab’s zu Wochenbeginn ein paar kleinere Ausfälle. Daniel Steimel und Bastian Lommer mussten krankheitsbedingt kürzertreten. "Wir hoffen aber, dass sie bis Freitag wieder einsatzbereit sind", so Langer.





Matthias Günes (Trainer FC Memmingen): "Das wird eines von vielen Top-5-Duellen, welches die Liga in den nächsten Wochen zu bieten hat. Wir erwarten einen sehr spielstarken Gegner gegen den es auf viele Kleinigkeiten ankommt. Wir sind selbstbewusst und freuen uns auf ein hoffentlich packendes Heimspiel." Personalien: Matthias Moser fällt nach der Verletzung in Landsberg aus. Kutay Yel, Ruvjed Perovic und Felix Schwarzholz fehlen weiterhin, ansonsten stehen alle Mann zur Verfügung. Thomas Werth (Sportlicher Leiter FC Deisenhofen): "Auswärts in Memmingen ist natürlich immer schwer, insbesondere gegen einen Gegner, der ganz oben daheim sein will. Wir konnten zuletzt zu Hause gewinnen, weswegen die Stimmung bei uns wieder nach oben geht, dennoch ist es eine richtig harte Aufgabe und der FC Memmingen der klare Favorit." Personalien: Hinter einem Einsatz von Jan Krettek und Björn Jost steht noch ein Fragezeichen.





Andreas Hindelang (Spielertrainer 1. FC Sonthofen): "Mit 1860 II geht's zum Ligaprimus und einer der spielstärksten Mannschaften der gesamten Liga, die fußballerisch top ausgebildet ist und in der viele junge Spieler den Sprung in den Profibereich schaffen wollen. Dementsprechend wird es für uns ein wahnsinnig schweres Spiel und eine ganz harte Aufgabe. Dennoch haben wir uns etwas zurechtgelegt und fahren dort hin, um etwas mitnehmen zu wollen. In unserer Situation müssen wir einfach schauen, dass wir punkten - egal gegen wen!" Personalien: Bis auf Marc Lorenz sind alle Mann an Bord.



Samstag:

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Nachdem wir letzte Woche nicht unsere Leistung auf den Platz bringen konnten, wie wir uns das erhofft hatten, ist die Wichtigkeit für das Spiel gegen Unterhaching II natürlich gestiegen. Wir erwarten eine junge Mannschaft, die Fußballspielen will und kann. Da müssen wir uns sowohl spielerisch als auch kämpferisch im Vergleich zur Vorwoche steigern. Denn das hat mir gefehlt!" Personalien: Es bleibt weiter alles beim Alten.





Sven Zurawka (Trainer TSV Rain): "Für uns wird's jetzt natürlich brutal schwer, denn ich kann froh sein, wenn ich am Samstag elf gesunde und fitte Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft auf den Platz kriege. Das ist leider schon brutal, wie viele Akteure uns aufgrund von Krankheit oder auch verletzungsbedingt fehlen. Da muss man dann auch die Kirche im Dorf lassen und deutlich anmerken, dass Kirchanschöring der klare Favorit in diesem Spiel ist. Dennoch beginnt jede Partie beim 0:0 und wir werden auch am Wochenende versuchen etwas Zählbares zu sammeln." Personalien: Aufgrund der Personallage werden voraussichtlich einige Spieler aus der zweiten Mannschaft in das Aufgebot rücken. Thomas Leberfinger (Trainer SV Kirchanschöring): "Auch wenn der TSV Rain mit dem Rücken zur Wand steht, rechne ich mit einem ganz schwierigen Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft, die im Saisonendspurt noch einmal alles versuchen wird. Gegen einen solchen Gegner ist es immer schwierig zu spielen, weswegen wir erneut alles in die Waagschale werfen müssen, um zu punkten. Diese weite Heimreise wollen wir natürlich nicht ohne Punkte im Gepäck antreten." Personalien: Bis auf Jonas Peer, der sich das Innenband angerissen hat, stehen alle Mann zur Verfügung.