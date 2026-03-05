Der Südwesten dreht weiter: Angst im Keller, Freiberg mit Polster

Der 23. Spieltag der Regionalliga Südwest kommt mit voller Wucht aus einer Woche, die die Liga neu sortiert hat. Am 22. Spieltag gab es klare Signale – Freiberg gewann in Balingen 6:0, Frankfurt schoss Schott Mainz 5:0, Walldorf schlug Homburg 1:0 – und unter der Woche legten die Nachholspiele nach: Freiberg – Trier 1:0, Frankfurt – Kassel 4:2, Alzenau – Bahlingen 2:0, Steinbach – Offenbach 4:2. Jetzt steht SGV Freiberg mit 47 Punkten (50:18 Tore) oben, vor Großaspach (43) und einem Verfolgerfeld, das bei jedem Ausrutscher zuschnappt. Unten brennt es gnadenlos: Bahlinger (11), Schott Mainz (13), Balingen (16) und Alzenau (19) spielen gegen eine Tabelle, die in dieser Liga schnell zur Wand wird.
---
Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Ein Spiel, das nach Pflicht für den einen und nach letzter Hoffnung für den anderen riecht. SV Sandhausen (Absteiger) ist Achter mit 34 Punkten (37:40 Tore) und kam zuletzt zu einem 2:2 bei Freiburg II. Bahlinger SC ist Letzter mit 11 Punkten (19:51 Tore) – und kassierte zuletzt erst die Niederlage gegen Barockstadt (1:2) und dann im Nachholspiel in Alzenau das 0:2. Das Hinspiel gewann Sandhausen klar 3:1 (Bahlingen – Sandhausen 1:3, 06.09.25). Für Bahlingen ist das Rückspiel ein weiterer Kampf gegen den eigenen Trend. Sandhausen will sich mit einem Sieg von jeder Kellerdiskussion fernhalten.
Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Der Tabellenführer steht unter Dauerstrom – und bekommt mit FC-Astoria Walldorf einen Gegner, der selbst in der Spitzengruppe steht. SGV Freiberg führt mit 47 Punkten und kommt aus einer furiosen Phase: 6:0 in Balingen am 22. Spieltag und unter der Woche 1:0 gegen Trier im Nachholspiel. Walldorf ist Fünfter mit 37 Punkten (45:41 Tore) und gewann zuletzt 1:0 gegen Homburg. Das Hinspiel war ein Freiburger Statement: Walldorf – Freiberg 1:3 (05.09.25). Freiberg will die Spitze festnageln, Walldorf will zeigen, dass dieses 1:3 Vergangenheit ist – und dass man im Frühjahr nicht nur mitläuft, sondern angreift.
Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Zwei Teams mit völlig unterschiedlichen Realitäten. FSV Frankfurt ist Dritter mit 39 Punkten (41:26 Tore) und kommt aus einem Rausch: 5:0 in Schott Mainz und dann 4:2 gegen Kassel im Nachholspiel. TSG Balingen (Aufsteiger) ist 16. mit 16 Punkten (23:59 Tore) und erlebte zuletzt einen bitteren Nachmittag: 0:6 gegen Freiberg. Das Hinspiel gewann Frankfurt auswärts 2:0 (Balingen – Frankfurt 0:2, 06.09.25). Für Balingen geht es um Schadensbegrenzung und Mut, für Frankfurt um das klare Ziel, weiter Druck auf die Top zwei zu machen.
---
Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Ein Spiel, das nach Revanche und Selbstbehauptung riecht. SV Stuttgarter Kickers sind Neunter mit 33 Punkten (29:30 Tore) und holten zuletzt ein 0:0 in Offenbach, danach gab es kein Nachholspiel für sie – der Rhythmus kommt also über den Spieltag. TSV Steinbach Haiger ist Siebter mit 35 Punkten (45:33 Tore) und hat unter der Woche ein echtes Signal gesetzt: 4:2 gegen Offenbach im Nachholspiel. Das Hinspiel gewann ausgerechnet die Kickers auswärts 1:0 (Steinbach – Kickers 0:1, 06.09.25). Steinbach will diese Niederlage drehen, die Kickers wollen beweisen, dass sie auch gegen einen direkten Konkurrenten wieder zupacken können.
---
Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Barockstadt hat sich im Mittelfeld festgesetzt, Mainz II bleibt im oberen Feld – und beide kennen die Unberechenbarkeit dieser Paarung. SG Barockstadt Fulda Lehnerz ist Zwölfter mit 29 Punkten (34:30 Tore) und gewann zuletzt 2:1 in Bahlingen. FSV Mainz 05 II steht als Vierter bei 37 Punkten (37:29 Tore) und siegte zuletzt 3:1 gegen Steinbach. Das Hinspiel endete 2:2 (Mainz II – Barockstadt 2:2, 06.09.25). Genau dieses Remis sagt alles: Mainz II ist nicht automatisch durch, Barockstadt kann dagegenhalten. Für Mainz II ist es ein Spiel, das man gewinnen muss, wenn man oben dranbleiben will.
---
Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Zwei Teams, die dringend Stabilität brauchen – aus unterschiedlichen Gründen. TSV Schott Mainz (Aufsteiger) ist 17. mit 13 Punkten (24:52 Tore) und wurde zuletzt von Frankfurt mit 0:5 überrollt. SC Freiburg II ist 14. mit 27 Punkten (44:51 Tore) und spielte zuletzt 2:2 gegen Sandhausen. Das Hinspiel war ein Spektakel: Freiburg II – Schott Mainz 3:3 (07.09.25). Für Schott Mainz ist so ein Ergebnis heute fast schon ein Versprechen, dass Punkte möglich sind. Freiburg II weiß, dass man in solchen Spielen nicht nur Tore schießen darf – sondern auch Punkte holen muss.
---
Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Der Tabellenzweite darf sich keinen Ausrutscher erlauben. SG Sonnenhof Großaspach ist Zweiter mit 43 Punkten (62:32 Tore), verlor zuletzt jedoch 0:2 in Trier. KSV Hessen Kassel steht bei 31 Punkten (40:36 Tore) und kommt aus zwei Niederlagen: 2:3 gegen Alzenau am 22. Spieltag und 2:4 in Frankfurt im Nachholspiel. Das Hinspiel endete 2:2 (Kassel – Großaspach 2:2, 06.09.25). Großaspach weiß also, wie zäh Kassel sein kann. Kassel wiederum braucht ein Ergebnis, um nicht in eine Negativserie zu rutschen.
---
Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Keller gegen Mittelfeld – aber mit frischer Dynamik. Bayern Alzenau (Aufsteiger) ist 15. mit 19 Punkten (28:45 Tore) und holte unter der Woche ein wichtiges 2:0 gegen Bahlingen. SV Eintracht Trier 05 steht bei 31 Punkten (37:34 Tore) und erlebte eine wilde Woche: erst 2:0 gegen Großaspach am 22. Spieltag, dann im Nachholspiel 0:1 in Freiberg und zudem Gelb-Rot gegen Ömer Yavuz (54.). Das Hinspiel gewann Trier deutlich 3:0 (Trier – Alzenau 3:0, 06.09.25). Alzenau will diese Geschichte umschreiben, Trier will nach der Freiberg-Niederlage zeigen, dass der Sieg gegen Großaspach kein Strohfeuer war.
---
So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
Ein Spiel, das nach Tradition klingt – und nach Punkten, die oben und unten zugleich zählen. FC 08 Homburg ist Sechster mit 35 Punkten (44:28 Tore) und verlor zuletzt 0:1 in Walldorf. Kickers Offenbach ist 13. mit 28 Punkten (36:40 Tore) und hatte eine harte Woche: erst 0:0 gegen Stuttgarter Kickers, dann im Nachholspiel 2:4 in Steinbach. Das Hinspiel endete 2:2 (Offenbach – Homburg 2:2, 05.09.25). Ein weiteres Remis würde beiden kaum helfen: Homburg braucht den Anschluss nach oben, Offenbach den Abstand nach unten – deshalb wird diese Partie so emotional, weil sie beide zu mehr zwingt.
__________________________________________________________________________________________________
