Der Südthüringer "Classico" als Taktikduell

Bei der Eintracht hat die Saison zuletzt deutliche Risse bekommen. Noch im Winter Tabellenführer, ist die Mannschaft nach einer schwachen Rückrunde – seit Ende März ohne Sieg – ins Tabellenmittelfeld abgerutscht. Entsprechend ist die Endphase auch geprägt von Experimenten unter Interimscoach Carlo Dötsch, der die Verantwortung bis Saisonende übernommen hat. Schon die jüngste Umstellung beim 1:1 in Gospenroda zeigte den Kurs: weg vom etablierten 4-4-2, hin zu einem 3-4-3 mit situativer Fünferkette gegen den Ball. Auf die Frage, wie es zu diesem Systemwechsel kam, bleibt Dötsch zunächst sehr bodenständig: Es habe vor allem mit „personellen Problemen“ zu tun gehabt. Noch deutlicher wird sein Pragmatismus, wenn es um den Zeitpunkt der Entscheidung geht. Große Planungsarbeit? Fehlanzeige. „Das haben wir gefreestylt, die Mannschaft wusste das erst am Spieltag“, erklärt er offen und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Wir müssen ja nicht so tun, als ob wir hier in der Landesklasse Raketenwissenschaften vermitteln.“

Zurück in Hildburghausen bleibt die große Frage, ob das 3-4-3 mehr als eine spontane Lösung ist. Dötsch selbst relativiert die Bedeutung der Umstellung deutlich. Für die letzten Spiele brauche es keine neuen taktischen Impulse, schließlich stehe ohnehin ein Trainerwechsel im Sommer auf Thomas Schneyer bevor. Die Konsequenz: maximale Flexibilität. Auch für das kommende Spiel gegen Sonneberg sei nichts festgelegt. „Das System ist nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht wird es 4-1-4-1, vielleicht 5-2-3 oder wieder 3-4-3. Wir richten uns eher nach dem Platz als nach dem Gegner“, so der Interimscoach. Interessant ist dabei vor allem die Rollenverteilung im zuletzt getesteten System. In Gospenroda bildeten Brückner, Simon und Kupfer die Dreierkette, während Kreußel und Mitzenheim als Schienenspieler agierten. Defensiv wurde daraus eine Fünferkette, offensiv schoben beide konsequent nach vorne. Dötsch beschreibt den Effekt durchaus positiv, aber auch mit klarer Kante: offensiv gebe es mehr Präsenz, defensiv Stabilität. Allerdings zu einem Preis: „Die Schienenspieler sind halt am Limit, die müssen extrem viel laufen“, erklärt er trocken.

Ganz anders wirkt der Ansatz beim Roberto Benn des 1. FC Sonneberg 2004. Dort ist weniger das System selbst das Thema, sondern vielmehr die Frage, wer überhaupt zur Verfügung steht. Benn beschreibt seinen Alltag entsprechend nüchtern: Die Grundordnung ergibt sich häufig erst aus der Personalsituation der jeweiligen Woche. Grundsätzlich bevorzugt er ein 4-4-2, das er vor allem über Kompaktheit definiert. „Fehler sind so oft noch korrigierbar“, beschreibt er den Vorteil dieser Struktur. Gleichzeitig betont er aber, dass im Amateurbereich starre Systeme ohnehin schnell an ihre Grenzen stoßen. Gerade deshalb sei die Anpassungsfähigkeit entscheidend: Gegneranalyse spiele eine Rolle, ebenso wie das eigene Personal. Eine feste Spielidee wolle er zwar entwickeln, aber: „Im Amateurbereich hast du ständig wechselnde Herausforderungen. Sich auf ein einziges System festzulegen, macht da relativ wenig Sinn.“

Sonneberg: Viererkette als Fixpunkt

Während Hildburghausen mit Systemen experimentiert, bleibt Sonneberg in einem Punkt deutlich stabiler. Benn stellt klar, dass seine Mannschaft grundsätzlich mit einer Viererkette agiert – und daran auch festhalten soll. „Ich stelle also eine Viererkette auf“, sagt er fast lakonisch, mit einem leichten Schmunzeln. Alles davor sei flexibel und abhängig von Gegner, Form und Verfügbarkeit. Diese Struktur soll vor allem Sicherheit geben, gerade in einer Saison, die auch bei Sonneberg von personellen Schwankungen geprägt war. Im 4-4-2 sieht Benn die Möglichkeit, Kompaktheit herzustellen und gleichzeitig auf Spielsituationen reagieren zu können – ohne das gesamte System umwerfen zu müssen.

Hildburghausen: Training ohne Planungsstress

Zurück zur Eintracht, wo die jüngste Systemumstellung bewusst unaufgeregt gehalten wurde. Vorbereitung im klassischen Sinne gab es kaum. Dötsch beschreibt es selbstironisch: „Gar nicht. Die Mannschaft wusste das erst am Spieltag.“ Die Reaktion im Spiel selbst war dafür überraschend stabil. Gerade im Zentrum funktionierte die Absicherung durch die Dreierkette besser als erwartet, auch wenn im Offensivspiel noch Abstimmungsprobleme sichtbar blieben. Dötsch spricht daher von einem „soliden ersten Versuch; Erkenntnisse ausbaufähig“.

Sonneberg: Gegneranalyse trifft Realität

Sonneberg hingegen geht strukturierter in die Vorbereitung, bleibt aber gleichzeitig flexibel. Benn betont, dass er sich intensiv mit Gegnern beschäftigt - Statistiken, Spielweisen, wiederkehrende Muster. Dennoch sei die Umsetzung oft durch die Realität begrenzt. „Im Spiel musst du reagieren, oft müssen dann mehrere Positionen getauscht werden“, erklärt er. Gerade im Amateurbereich sorge das manchmal eher für Unruhe als für Klarheit. Deshalb sei auch er gezwungen, situativ zu denken. Auf Hildburghausen blickt er dabei mit Respekt, aber auch mit klarer Analyse. Beide Teams hätten spielerische Ansätze, beide wollten Fußball gestalten. Entscheidend werde sein, wer die eigenen Prinzipien besser auf den Platz bekommt.

Hildburghausen: Offensivdruck als Ziel, Belastung als Nebenwirkung

Trotz aller Improvisation erkennt Dötsch im neuen System durchaus einen Nutzen. Die Mannschaft könne offensiv mehr Druck entwickeln und gleichzeitig defensiv kompakter stehen; zumindest in Phasen des Spiels. Die Kehrseite bleibt jedoch die enorme Belastung auf den Außenbahnen. Gerade Kreußel und Mitzenheim müssen enorme Wege gehen, da sie sowohl defensive Absicherung als auch offensive Breite liefern sollen. Für Dötsch ist das ein bewusster Kompromiss – keiner für die Ewigkeit, aber einer für den Moment.

Sonneberg: Fokus auf Kontrolle statt Risiko

Benn hingegen will sein Team nicht in ähnliche Belastungsszenarien führen. Viel wichtiger sei es, die Balance zu halten und keine unnötigen Risiken einzugehen. Gerade mit Blick auf verletzte oder angeschlagene Spieler wird der Kader bewusst geschont. Auch deshalb klingt seine Herangehensweise pragmatisch: kein Systemzwang, keine starren Vorgaben, sondern Anpassung im Rahmen der eigenen Möglichkeiten.

Fazit: Zwei Wege, ein Spiel

Wenn beide Teams am Wochenende aufeinandertreffen, prallen zwei sehr unterschiedliche Ansätze aufeinander: Hildburghausen experimentiert, reagiert, improvisiert – Sonneberg hingegen strukturiert, analysiert, stabilisiert. Oder anders gesagt: Die Eintracht sucht im Saisonendspurt nach Antworten in Bewegung, während Sonneberg versucht, in der Unruhe der letzten Wochen die eigene Ordnung zu bewahren. Große sportliche Konsequenzen hat das nicht mehr. Aber genau deshalb wird der Blick frei auf das, was diesen „Classico“ im Kern interessant macht: zwei Trainer mit zwei unterschiedlichen Denkweisen.