Der Sturm kämpft, erzielt das Premierentor - & geht wieder leer aus

Ein Fußballabend mit Höhen und Tiefen für den FC Sturm Hauzenberg: Beim Heimspiel am Dienstagabend gegen den FC Deisenhofen erlebten die Zuschauer ein packendes Bayernliga-Duell, das am Ende doch die Gäste für sich entscheiden konnten.



Hauzenberg erwischte keinen guten Start. Schon in der 3. Spielminute markierte Deisenhofens Noah Semmler nach feiner Kombination das 0:1. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht entmutigen und kämpften sich Schritt für Schritt in die Partie. In der 18. Minute war es schließlich soweit: Ein Foulelfmeter brachte den ersehnten Durchbruch – Fabian Reischl verwandelte sicher zum 1:1. Damit schrieb der Sturm Vereinsgeschichte: das erste Tor in der Bayernliga überhaupt!



Angetrieben vom lautstarken Publikum agierte Hauzenberg nun mutiger, vergab aber beste Chancen zur Führung. Nach der Pause entwickelte sich ein offenes Spiel, beide Teams hatten Möglichkeiten.



Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss: In der 86. Minute nutzte Jan Krettek ein Gewühl im Strafraum und drückte den Ball zum 1:2 über die Linie. Trotz unermüdlicher Angriffe und einer letzten Ecke in der Nachspielzeit blieb Hauzenberg der verdiente Punkt verwehrt.



Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg) nach dem Spiel: "Am Ende des Tages wieder ein enttäuschendes Ergebnis, aber ich bin überzeugt davon, dass wir über 90 Minuten eine couragierte und gute Leistung gezeigt haben. Wir bekommen nach drei Minuten absolut unnötig das 1:0 – nach einem Einwurf waren wir nicht sortiert, gedanklich vielleicht noch in der Kabine. Das ging viel zu einfach, so müssen wir dem Rückstand nachlaufen. Danach hatten wir auch etwas Glück, dass wir nicht noch das zweite Gegentor kassieren. Mit dem Elfmeter konnten wir ausgleichen und waren dann gut im Spiel. Die Riesenchance kurz vor der Halbzeit blieb leider ungenutzt, so gehen wir mit dem Remis in die Kabine. Man hat dann auch bei beiden Mannschaften gemerkt, dass es eine englische Woche ist. In der 85. Minute fällt dann meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters – es hätte Abstoß geben müssen, das war keine Ecke. Nun ja… aus der Ecke resultiert dann das 2:1, wobei zuvor auch noch ein Handspiel war. In weiterer Folge hatten wir mindestens noch eine Großchance. Am Ende stehst du dann wieder mit null Punkten da – das ist extrem bitter, weil die Mannschaft wirklich eine gute Leistung gezeigt hat gegen eine spielstarke Deisenhofener Mannschaft. Wir müssen uns an die positiven Dinge, die heute definitiv vorhanden waren, festhalten und hoffen, dass wir in Augsburg endlich punkten. Die Mannschaft hätte es auf jeden Fall verdient."



