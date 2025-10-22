Der Stürmer mit Glück

Claas Struwe ist der Nächste in unserer Rubrik „Drei Fragen an …“ Er ist sich nicht zu schade, in der 3. oder 4. Kreisklasse zu spielen. – Foto: Jessica Scheffler

Der 24-jährige Stürmer der SG Lühe III, Claas Struwe, gehört zu den Fußballern, die nicht in das große Rampenlicht wollen und sich mit dem begnügen, was sie haben. Warum, das hat er uns erzählt.

In der letzten Saison bist du mit 29 Treffern und deutlichem Vorsprung Torschützenkönig der 4. Kreisklasse geworden. Gab es Teams, die sich bei dir gemeldet haben? Oder gilt für dich ohnehin: Einmal SG Lühe, immer SG Lühe? Es gab tatsächlich das ein oder andere Angebot von anderen Vereinen. Bei einem der Angebote musste ich auch eine Weile überlegen, aber am Ende hat mein Herz einfach für die SG Lühe geschlagen.

Warum spielst du in der 3. Mannschaft? Hattest du nie Ambitionen, über einen längeren Zeitraum höher als 3. oder 4. Kreisklasse zu spielen? Ich spiele gerne in der 3. Mannschaft. Wir sind einfach ein super Team mit einer Menge Spaß und Teamgeist. Und für mich ging es primär immer um den Spaß am Fußball und nicht um die bestmögliche Liga. Aber sollte es mit der 3. Mannschaft höher gehen, bin ich dem natürlich überhaupt nicht abgeneigt.