Der Stürmer mit Glück

Der 24-jährige Stürmer der SG Lühe III, Claas Struwe, gehört zu den Fußballern, die nicht in das große Rampenlicht wollen und sich mit dem begnügen, was sie haben. Warum, das hat er uns erzählt.
In der letzten Saison bist du mit 29 Treffern und deutlichem Vorsprung Torschützenkönig der 4. Kreisklasse geworden. Gab es Teams, die sich bei dir gemeldet haben? Oder gilt für dich ohnehin: Einmal SG Lühe, immer SG Lühe?
Es gab tatsächlich das ein oder andere Angebot von anderen Vereinen. Bei einem der Angebote musste ich auch eine Weile überlegen, aber am Ende hat mein Herz einfach für die SG Lühe geschlagen.
Warum spielst du in der 3. Mannschaft? Hattest du nie Ambitionen, über einen längeren Zeitraum höher als 3. oder 4. Kreisklasse zu spielen?
Ich spiele gerne in der 3. Mannschaft. Wir sind einfach ein super Team mit einer Menge Spaß und Teamgeist. Und für mich ging es primär immer um den Spaß am Fußball und nicht um die bestmögliche Liga. Aber sollte es mit der 3. Mannschaft höher gehen, bin ich dem natürlich überhaupt nicht abgeneigt.
Was zeichnet dich als Stürmer aus? Wo siehst du deine Stärken und Schwächen?
Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich denke, in der letzten Saison hat man gesehen, was mich als Stürmer auszeichnet. Dazu gehört auch das Glück, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Aber das Glück ist nicht immer alles, ich muss definitiv noch meine Chancenverwertung und meine Zielgenauigkeit bei Kopfbällen trainieren. Und um meinen Trainer Stephan Meyer zu zitieren, sollte ich in einem Spiel definitiv mehr laufen, aber da steht Aussage gegen Aussage. Aber das alles versuche ich Woche für Woche durch meine selbstkritische Einstellung zu verbessern. Ich denke, durch meine zielori- entierte Persönlichkeit und meine leitende Figur in der Mannschaft bin ich doch für den Kreisklassenfußball ein guter Stürmer, der oftmals da steht, wo ein Stürmer stehen muss. Vielleicht kann ich ja über diesen Weg auch einfach noch mal einen riesigen Dank an meinen Trainer, Platzwart, VH-Team und Freund Stephan Meyer aussprechen – für all das, was er für den Verein auf und neben dem Platz leistet.