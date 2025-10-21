Simon Pfeiffer ist für den SV-DJK Karlsbach mittlerweile unersetzbar – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der Stürmer, der erst als Ü30-Spieler richtig durchstartet Simon Pfeiffer hat sich beim SV-DJK Karlsbach zu einem echten Top-Torjäger entwickelt Verlinkte Inhalte präsentiert von AK Freyung Karlsbach Böhmzwiesel Simon Pfeiffer

Innerhalb von 13 Minuten einen lupenreinen Hattrick zu schaffen, ist zweifellos eine absolut Seltenheit. Simon Pfeiffer vom A-Klassisten SV-DJK Karlsbach hat dieses Kunststück beim 10:0-Kantersieg seines Teams gegen Tabellenschlusslicht DJK Böhmzwiesel bereits in der ersten Hälfte geschafft. Der 31-Jährige stockte damit sein Treffer-Konto auf 14 Einschüsse auf und belegt im Torjäger-Ranking der A-Freyung aktuell den zweiten Rang.

Seine Treffsicherheit stellte der Routinier bereits in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis, verbrachte aber viele Spielzeiten seiner Laufbahn im Reserve-Spielbetrieb. "Ich habe in meiner Kinder- und Jugendzeit gar nicht Fußball im Verein gespielt und bin erst sehr spät über einen Kumpel richtig dazugekommen", berichtet der inzwischen in Hauzenberg wohnhafte "Spätzünder", der im Laufe der Jahre jedoch seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und mit 1,87 Meter Körpergröße eine echte Sturmkante ist. "Inzwischen würde ich mich als eingefleischten Fußballer bezeichnen", schmunzelt Pfeiffer, der aber erst seit ein paar Jahren in Sachen Fußball richtig durchstarten kann. "Ich habe mich beruflich nochmal komplett umorientiert und hatte deshalb kaum Zeit zum trainieren. Inzwischen hat sich das eingependelt und dadurch kann ich meinen Verein deutlich besser helfen", schmunzelt Pfeiffer, der sich beim SV-DJK Karlsbach richtig wohl fühlt: "Karlsbach ist für mich eine sportliche Heimat geworden und wir sind eine richtig gute Gemeinschaft."





Fr., 17.10.2025, 19:00 Uhr SV-DJK Karlsbach Karlsbach DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel 10 0 Abpfiff