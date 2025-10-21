Der Stürmer, der erst als Ü30-Spieler richtig durchstartet

Innerhalb von 13 Minuten einen lupenreinen Hattrick zu schaffen, ist zweifellos eine absolut Seltenheit. Simon Pfeiffer vom A-Klassisten SV-DJK Karlsbach hat dieses Kunststück beim 10:0-Kantersieg seines Teams gegen Tabellenschlusslicht DJK Böhmzwiesel bereits in der ersten Hälfte geschafft. Der 31-Jährige stockte damit sein Treffer-Konto auf 14 Einschüsse auf und belegt im Torjäger-Ranking der A-Freyung aktuell den zweiten Rang.
Seine Treffsicherheit stellte der Routinier bereits in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis, verbrachte aber viele Spielzeiten seiner Laufbahn im Reserve-Spielbetrieb. "Ich habe in meiner Kinder- und Jugendzeit gar nicht Fußball im Verein gespielt und bin erst sehr spät über einen Kumpel richtig dazugekommen", berichtet der inzwischen in Hauzenberg wohnhafte "Spätzünder", der im Laufe der Jahre jedoch seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und mit 1,87 Meter Körpergröße eine echte Sturmkante ist. "Inzwischen würde ich mich als eingefleischten Fußballer bezeichnen", schmunzelt Pfeiffer, der aber erst seit ein paar Jahren in Sachen Fußball richtig durchstarten kann. "Ich habe mich beruflich nochmal komplett umorientiert und hatte deshalb kaum Zeit zum trainieren. Inzwischen hat sich das eingependelt und dadurch kann ich meinen Verein deutlich besser helfen", schmunzelt Pfeiffer, der sich beim SV-DJK Karlsbach richtig wohl fühlt: "Karlsbach ist für mich eine sportliche Heimat geworden und wir sind eine richtig gute Gemeinschaft."
Von Vereinsseite bringt man dem Goalgetter eine hohe Wertschätzung entgegen. "Simon hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in unserer Mannschaft entwickelt. Mit seiner konstant starken Leistung, seinem Einsatzwillen und seinem Torriecher ist er zu einem wichtigen Baustein unseres Teams geworden. Besonders seine Torgefährlichkeit und sein Gespür für entscheidende Situationen machen ihn zu einem wertvollen Spieler auf und neben dem Platz. Wir sind stolz, einen solchen Akteur in unseren Reihen zu haben, der mit Leidenschaft und Teamgeist vorangeht", lobt Karlsbachs Fußballchef Max Königseder seinen Mann mit der Rückennummer 9.
Ob der Rangdritte das Spitzenduo Freyung und Hinterschmiding nochmal in Bedrängnis bringen kann, bleibt abzuwarten. "Der Rückstand zu den beiden führenden Teams ist doch schon etwas größer, aber wir wollen schon das Maximum herausholen. Für einen kleinen Dorfverein wie Karlsbach ist aber nicht allesentscheidend, in welcher Liga gespielt wird, sondern dass das Drumherum passt. Und das ist bei uns top", betont Pfeiffer, der noch das eine oder andere Jahr für den früheren Kreisligisten auflaufen möchte. "Es macht Spaß. Meine Frau muss aber auch mitspielen und einverstanden sein", schmunzelt der Goalgetter.