„Der Stolz überwiegt“: Siegburg geht im Titel-Fernkampf leer aus

Merten jubelt im Saisonfinale. – Foto: Boris Hempel

Mit Spannung war das Aufeinandertreffen zwischen dem SSV Merten und dem Siegburger SV 04 am letzten Spieltag der Mittelrheinliga erwartet worden. Schließlich ging es für die Gäste aus Siegburg um nichts Geringeres als die Meisterschaft und den gleichbedeutenden Regionalliga-Aufstieg. Im Fernduell mit dem SV Bergisch Gladbach 09 muss sich die Elf von Cheftrainer Alexander Otto schlussendlich jedoch klar geschlagen geben, auch aufgrund einer Gala-Vorstellung des SSV Merten. Der Vorjahres-Vizemeister bezwingt den Aufstiegsanwärter mit 5:1 und knackt auch in der zweiten Mittelrheinliga-Spielzeit die 60-Punkte-Marke.

Schon vom Anstoß weg machte der SSV in der heimischen MerKur Arena klar, dass man dem Kontrahenten an diesem Tage keinesfalls Punkte schenken wollte. Ganz im Gegenteil: Der Tabellenfünfte spielte von Beginn an groß auf und drückte auf den Führungstreffer. Dieser ließ dann auch nicht lange auf sich warten: In der zehnten Spielminute war es Abdenbi Oubelkhiri, der eine Vorarbeit von Pascal Köpp zum frühen 1:0 für den Gastgeber verwertete (10.). Auch im Anschluss war es allen voran die Kilic-Elf, die den Ton im Spiel angab, wie der Übungsleiter selbst klar hervorhebt: „Die Jungs haben heute wieder alles auf dem Platz gegeben, auch wenn es eigentlich um nichts mehr ging. Zur Halbzeit muss es eigentlich schon 3:0 stehen, alleine Michael Okoroafor hat drei Hochkaräter vergeben“, blickt der 39-Jährige auf den ersten Spielabschnitt zurück.

Einzig fünf Punkte wies der SSV Merten vor Spielbeginn weniger auf als der Konkurrent aus Siegburg, was demzufolge schon im Vorfeld eine packende Partie versprach. Dass der SSV auf dem Weg zur Außenseiterchance auf den Titel eine schwere Hürde für die Gäste stellen würde, war ebenso klar. Schließlich bezwangen die Grün-Weißen den Tabellenzweiten bereits im Hinspiel knapp mit 1:0 und gingen mit vollem Selbstvertrauen in die Begegnung. Ganze zehn Ligaspiele in Serie blieb die Elf von Erfolgscoach Bünyamin Kilic zuletzt ungeschlagen. Diese Erfolgsserie galt es nun auch im letzten Saisonspiel beizubehalten, was schlussendlich durchaus souverän gelingen sollte:

El Morabiti-Doppelschlag kontert Siegburg-Ausgleich

Während Hälfte eins demnach mit einem knappen 1:0 für Merten endete, sollte der zweite Durchgang weitaus mehr Treffer zu bieten haben. Dabei dauerte es gerade einmal zwei Minuten, bis es ein erstes Mal klingelte: Yuta Sakamaki traf durch einen Standard der Gäste und einem bitterem Patzer von Merten-Schlussmann Luke Schäfer zum 1:1-Ausgleich. Doch die Hausherren sollten sich von diesem Blitz-Treffer nicht beirren lassen. Nur sechs Minuten darauf ließ Bilal El Morabiti mit seinem 13. Saisontreffer die Antwort folgen, bevor der Top-Knipser weitere sieben Minuten später zum Doppelpack vollendete. Mit dem 3:1 im Rücken spielte die Kilic-Elf im Anschluss weiter in Richtung Siegburger Gehäuse und belohnte sich durch 1:0-Torschütze Oubelkhiri erneut, der eine Viertelstunde vor Schluss auf 4:1 stellte. Unmittelbar danach war es dann der wiedergenesene Farid Bacevac, der zum 5:1-Endstand einschob.

Mit dem Endresultat steht somit das elfte ungeschlagenen Ligaspiel in Serie für die Hausherren zu Buche, die demzufolge erhobenen Hauptes in die anstehende Sommerpause gehen. Durch den Heimdreier steht ebenso fest, dass der SSV Merten auch im zweiten Mittelrheinliga-Jahr die angestrebte 60-Punkte-Marke erreicht, was aus Sicht von Chefcoach Kilic einen großen Erfolg darstellt: „Wir wollten unsere Erfolgsserie unbedingt mit in die Sommerpause nehmen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir auch im zweiten Jahr in der Mittelrheinliga 60 Punkte erreichen und damit einen Punkteschnitt von 2,0 in den beiden Jahren aufweisen. Damit spielt man normalerweise um den Aufstieg mit“, hebt Kilic anerkennend hervor und verweist zugleich auf die starken Leistungen in den Top-Spielen:

„Siegburg haben wir jetzt zweimal geschlagen. Und auch gegen Bergisch Gladbach, den VfL Vichttal oder den SV Eintracht Hohkeppel konnten wir gewinnen“, betont der Übungsleiter und schlussfolgert: „Besser geht es nicht.“ Dass es schlussendlich dennoch „nur“ für den vierten Tabellenplatz reicht, ist auch auf die starken Leistungen der Konkurrenz zurückzuführen. Allen voran Meister Bergisch Gladbach hat über die gesamte Saison hinweg konstant gepunktet und somit am Ende knapp vor den Verfolgern den Titel eingetütet. Mit Blick auf den mehr als erfolgreichen Saisonabschluss findet Kilic aber ausschließlich positive Worte für die Leistung seiner Mannen: „Die Jungs haben sich an den Plan gehalten und den Sieg auch in der Höhe absolut verdient. Es war eine gelungene Saison, auf der sich aufbauen lässt“, versichert der Erfolgstrainer zufrieden.

Otto: „Der Stolz überwiegt“

Auf der Gegenseite muss sich der Siegburger SV derweil mit dem dritten Tabellenrang zufriedengeben. Durch den 10:0-Erfolg des Konkurrenten aus Bergisch Gladbach hätte selbst ein eigener Sieg in Merten nicht zum Aufstieg in die Regionalliga gereicht, weshalb die 04er die Niederlage beim Verfolger nicht allzu hoch hängen müssen. Dass sich die Otto-Elf im Nachhinein aber dennoch über eine starke Saisonausbeute freuen darf, stellt Übungsleiter unmissverständlich klar:

„Bei uns war heute relativ früh die Luft raus und wir haben gegen die Top-Mannschaft aus Merten gespielt, die bis zum Ende Gas gegeben und auch in der Höhe verdient gewonnen hat“, honoriert der 41-Jährige, betont aber zugleich: „Bei uns überwiegt der Stolz über eine hervorragende Saison mit über 60 Punkten.“ Nach dem sechsten Platz 2024 und dem dritten Rang im Vorjahr belegt die Mannschaft ein weiteres Mal den dritten Platz. In der kommenden Spielzeit peilt der Siegburger SV dann erneut den großen Wurf an.