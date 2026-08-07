Der Startschuss ertönt am Bürgerwehr 

– Foto: Thomas Rinke

„Wir stellen uns auf eine brutal starke Offensive ein, werden uns aber nicht verstecken und versuchen, als gestandener Bezirksligist in Wittlich zu gewinnen“, fordert SG-Coach Bastian Jung im offiziellen Eröffnungsspiel der West-Staffel Mentalität und Kämpferherz. Mit Pascal Neumann, André Thielen, Benedict Bernarding, Mathias Biwer, Fabian Eiden (alle verletzt) und Mathis Homburg (private Gründe) fallen gleich sechs Akteure aus. Fynn Martin (Urlaubsrückkehr) und Benjamin Thorbeck (angeschlagen) sind noch fraglich.

„Mit Ruwertal erwarten wir einen etablierten Bezirksligisten, der als Favorit ins Spiel geht. Wir möchten mutig sein, unsere spielerischen Stärken zeigen und punkten“, betont SVW-Trainer Christian Schroeder. Torwart Elias Amend (Wadenbeinbruch, Syndesmosebandriss) und Florent Shala (Magenprobleme) fallen längerfristig aus. SG Saartal Schoden – TuS Ahbach (Samstag, 15 Uhr, Rasenplatz Irsch/Saar)

Ahbachs Spielertrainer Daniel Clausen erwartet einen angriffslustigen Gegner mit viel Qualität: „Für uns geht es darum, deren geballte Offensivkraft nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, selbst mit einem Pressing zu agieren, direkt in den Zweikämpfen zu sein und den Gegner so zu stressen.“ Luka Cläsgens (Wade), Marius Haas (Schienbeinblessur), Niklas Ferber (Schambeinentzündung), Leon Rollmann (Schulter ausgekugelt), Peter Grün und Niklas Kirwel (beide privat verhindert) sind außen vor. Für Saartal-Coach Jan Mombach ist Ahbach eine sehr erfahrene und robuste Mannschaft mit Daniel Clausen als Stabilisator. „Da müssen wir dagegenhalten und hohen Aufwand betreiben. Wir wollen kompakt stehen, unsere Momente nach vorn und unsere Spielstärke nutzen und vor allem den Kampf annehmen“, fordert Mombach den gleichen engagierten Auftritt wie im Pokalspiel gegen Schweich (1:3). Sein Kader ist komplett.



FSV Salmrohr – SV Lüxem (Samstag, 18 Uhr, Salmtalstadion Salmrohr)

FSV-Trainer Rudi Thömmes geht das Derby so an: „Lüxem habe ich beim 2:4 im Pokal gegen Hunsrückhöhe-Morbach gesehen. Sie haben sehr diszipliniert und geschlossen gespielt. Mit Nils Schermann und Tilmann Meeth hat Lüxem zwei starke Stürmer. Sie stehen kompakt und agieren sehr lauffreudig. Wir müssen mehr Feuer ins Spiel bringen, lauter kommunizieren und möchten sukzessive an unsere beste Leistung herankommen.“ Jan Brandscheid fehlt noch wegen einer Rotsperre aus der Vorsaison. Fragezeichen stehen hinter Dominic Zimmermann (Trainingsrückstand nach Verletzung), Hendrik Thul (war erkrankt) sowie Kai Bernard, Lucas Lautwein und Tom Neukirch (alle angeschlagen).

„In den vergangenen zwei Spielen sind wir dort ohne Niederlage geblieben. In Salmrohr und dem Stadtduell am Mittwoch gegen den SV Wittlich sind wir direkt voll gefordert. Wir wollen mit der gleichen Einstellung und Konzentration auftreten wie gegen Morbach im Pokal“, sieht Lüxems Trainer Nico Hubo sein Team nicht chancenlos.



SG Walsdorf – SV Niederemmel (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Berndorf)

„Im Vorjahr gab es zwei enge Spiele. Ich erwarte eine kampfstarke und körperlich robuste Niederemmeler Mannschaft. Klare Vorgabe ist, auf unserem Teppich in Berndorf mit drei Punkten positiv in die Saison zu starten“, lautet die klare Prämisse von SG-Spielertrainer Marco Michels. Fraglich sind Max Schneider (Pferdekuss), Raphael Ismailov (Steißbeinprellung) und Aaron Heck (angeschlagen). Nach dem Rücktritt von Sascha Kohr übernimmt interimsweise Manuel Leitzgen das Training (siehe Artikel rechts). Kurzfristig wurde noch Iwu Chukwuemeka vom B14-Ligisten SV Dreis für den Angriff verpflichtet. Der gebürtige Nigerianer traf in der Vorsaison in 24 Partien 22-mal und legte sieben Mal auf.



SV Trier-Irsch – SG Daleiden (Sonntag, 15.15 Uhr, Kunstrasenplatz Trier-Irsch)

Irschs Spielertrainer Sebastian Szimayer weiß um einen dicken Brocken, der mit dem Rheinlandligaabsteiger aus der Westeifel auf seine Mannschaft zukommt: „Daleiden hat ein eingespieltes Team, das auf allen Positionen gut besetzt ist. Wir gehen demütig und mit viel Respekt vor dem Gegner in die Partie, wollen Daleiden aber auch überraschen.“ Daniel Goldbeck, Joah Wallerius (beide im Urlaub), Neuzugang Johannes Dondelinger, Leon Klupsch und Paul Tommes (alle verletzt/erkrankt) müssen passen. Aus dem Urlaub sind Florian Lentes, Luca Sasso-Sant und Linus von Keutz zurückgekehrt.

„Wir erwarten einen spielstarken Aufsteiger mit sehr guten Einzelspielern. Das wird eine schwierige Aufgabe, bei der es gilt, den Kampf anzunehmen und unseren Spielstil durchzusetzen“, sagt SG-Trainer Jerome Kolling. Marius Lempges (Schambeinentzündung), Justin Marie (Knieverletzung), Jonas Kockelmann (nach Knieverletzung im Aufbau) und Fynn Juchmes (Hüftprobleme) müssen passen.



DJK St. Matthias Trier – SV Tawern (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Trier-Feyen)

Um die ersten Punkte in der neuen Liga einzufahren, fordert Spielertrainer Ahmed Boussi, „das Spiel lange offen zu halten, Nadelstiche im Umschaltspiel zu setzen und vor allem sauber im eigenen Ballbesitz zu bleiben. Tawern wird uns maximal fordern“. Jakob Ditter (nach Kreuzbandriss im Aufbautraining) und Julius Barbion (Urlaub) sind außen vor. „Für uns geht es darum, die guten Ansätze aus dem Pokalspiel in Leiwen (3:1) mitzunehmen und mit breiter Brust aufzutreten. Wir erwarten einen top eingestellten Gegner“, gilt der Fokus von Tawerns Trainer Benny Leis den Mattheiser Ausnahmespielern Ahmed Boussi, Josip Komso und Baran Hassan. Michael Fantes kehrt aus dem Urlaub zurück, Dennis Weber (krank) ist fraglich.



SG Ellscheid – SG MSN-Schleid (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Ellscheid)

„Schleid agiert sehr giftig und hat mit Jan Pidde einen Königstransfer gelandet. Wir möchten den Ball haben und das Spiel machen, müssen aber aufpassen, dass wir Schleid nicht ins Rollen kommen lassen“, fordert Ellscheids Spielertrainer Markus Boos eine energische Zweikampfführung. Simon Zillgen (Muskelfaserriss) und Ben Häb (Handprellung) sind außen vor. „Ich erwarte einen Gegner, der sehr aggressiv und mit hoher Intensität agiert. Wichtig wird sein, kämpferisch dagegenzuhalten und das Feuer, das Ellscheid entfacht, entscheidend einzudämmen“, fordert Schleids Trainer Taner Weins defensive Stabilität und schnelles Umschaltspiel. Veron Pandozzi, Boris Niesen, Nils Scholtes, Bryan Chen, Gianluca Bohr, Jannik Grün, Simon Haas (alle verletzt), Dominic Grün, Salvatore Mule (beide im Urlaub) sowie Marius Hugo (pausiert aus Studiengründen) fallen aus.



SG Kylltal-Birresborn – SV Sirzenich (Sonntag, 16 Uhr, Rasenplatz Birresborn)

Kylltal-Spielertrainer Daniel Bartsch erwartet mit dem Vierten der Vorsaison vom SV Sirzenich ein ähnlich schweres Kaliber wie die SG Ruwertal im Pokal (1:2): „Mit einer guten Körpersprache und einer großen Portion Mut wollen wir zeigen, was wir drauf haben. Wenn jeder Vollgas gibt, können wir die gute Leistung bestätigen und punkten.“ Felix Schun, Robin Koch und Nikodem Szalkowski fehlen verletzt.

„Ich erwarte ein schwieriges Auswärtsspiel, in dem wir die Nerven behalten müssen, den Gegner laufen lassen und die Räume bespielen wollen, um Abschlüsse zu generieren“, fordert Sirzenichs Trainer Kevin Endres vor allem taktische Disziplin. Kilian Düpré (nach langer Verletzung) sowie Luca Bierbrauer (nach Bauchmuskelverletzung) sind wieder Optionen.

INFO

Interimslösung in Niederemmel

(AA) An einer dauerhaften, voraussichtlich externen Lösung arbeite man, sagt Gernot Hain, der zweite Vorsitzende des Bezirksligisten SV Mosella Niederemmel. Nach dem Abgang von Sascha Kohr am vergangenen Sonntag übernimmt vorläufig indes jemand aus den eigenen Reihen das Coaching: Der bisherige Spieler Manuel Leitzgen hat das Team in dieser Woche auf den Saisonauftakt am Sonntag ab 14.45 Uhr bei der SG Walsdorf vorbereitet.

„Es ging darum, die Köpfe freizukriegen. Die Spiele in der Vorbereitung und im Rheinlandpokal waren ja nicht allzu gut. Die Jungs haben aber in der vergangenen Saison mit dem Ligaverbleib bewiesen, dass sie kicken können“, unterstreicht der 36-Jährige. Vor allem die defensive Stabilität will Leitzgen wiederherstellen. Wegen anhaltender Achillessehnenbeschwerden hatte er seine aktive Laufbahn zuletzt beendet.

Zum Auftakt muss Leitzgen aus unterschiedlichen Gründen auf gleich acht Akteure verzichten. Mario Görgen, Dominik Ludwig und Eric Hagen werden voraussichtlich sogar noch einige Monate fehlen.

Bis etwa Ende des Monats will der Verein einen Nachfolger für Kohr gefunden haben. Leitzgen kündigt an, sich anschließend wieder ganz auf sein Traineramt bei den C-Junioren der JSG RöWe Neumagen-Dhron konzentrieren zu wollen.