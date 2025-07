Der starke Endspurt des SV Walbeck - Novum beim Voba-Supercup

Und zwar auf eine Art und Weise, wie es unglücklicher kaum geht. Die mit etlichen ehemaligen Bezirks- und Landesliga-Kickern gespickte Mannschaft, die in der kommenden Saison als Top-Favorit auf die Meisterschaft in der Kreisliga A Moers gilt, gewann beim B-Ligisten SV Straelen locker und leicht mit 3:0 (1:0). Paul Haag (43.), Florian Witte (49.) und Niklas Jahny (72.) erzielten die Treffer für die überlegenen Gäste. „Man hat schon sehen können, dass die da ein richtig starkes Team auf die Beine gestellt haben“, sagte Straelens Sportlicher Leiter Peter Streutgens.

Nach dem Schlusspfiff waren sich alle Beteiligten einig: Mit 8:1-Toren und sechs Punkten hat sich die Spielvereinigung als einer der beiden besten Zweiten der vier Vierer-Gruppen für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Doch wenig später herrschte ungläubiges Staunen im Stadion an der Römerstraße. Parallel hatte A-Ligist SV Walbeck in der Gruppe 3 doch soeben tatsächlich mit 7:0 (3:0) beim B-Ligisten SC Auwel-Holt gewonnen. Die Walbecker Bilanz nach drei Spielen: 9:2-Tore, sechs Punkte. Und laut Reglement entscheidet bei gleicher Tordifferenz die Zahl der erzielten Treffer.

Wohl ein Novum

„Wir erleben ja gerade die 22. Auflage des Wettbewerbs. Aber so eng war es meines Wissens noch nie. Ich bin froh, dass ich nicht losen musste“, sagte Turnierleiter Gilbert Wehmen. Der SV Walbeck profitierte an der Holter Maasstraße von einem starken Endspurt. Lucas Holla (80.) und Stefan Gorthmanns mit einem Doppelschlag (85. und 89.) schraubten das Resultat in letztlich entscheidende Höhe. Zuvor hatten Jonas Gerritzen (10.), Christian Hönning (32.), Niklas Tebbe (44.) und Maik Bonte (69.) für die Gäste vom Bergsteg getroffen.

Der Rivale aus Rheurdt-Schaephuysen hatte es hingegen in der Schlussphase in Straelen etwas zu locker angehen lassen. „Wir hätten sicher auch noch höher verlieren können. Aber am Ende ist der Gegner etwas fahrlässig mit seinen Chancen umgegangen“, so Streutgens.

Bereits am Dienstagabend hatten sich die A-Ligisten Viktoria Winnekendonk und TSV Nieukerk mit 1:1 (1:0) getrennt – beide Teams beendeten die Gruppe 4 mit jeweils sieben Punkten und sind damit im Viertelfinale dabei. Luca Hamaekers hatte den Gastgeber in der 31. Minute in Führung gebracht. Der Ausgleich fiel in der zweite Minute der Nachspielzeit, als der Winnekendonker Samuel Bröcheler den Ball ins eigene Netz beförderte. Der TSV Nieukerk, der am ersten Spieltag den C-Ligisten Union Kervenheim mit 11:0 geschlagen hatte, wäre allerdings wegen des glänzenden Torverhältnisses auch im Falle einer Niederlage weitergekommen.

Ausgeschieden oder weiter

In der Gruppe 2 kam A-Ligist SV Issum zum Abschluss am grünen Tisch zu einem 2:0 gegen Arminia Kapellen, ist aber als Zweiter (7:2-Tore, sechs Punkte) ebenso wie die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen ausgeschieden. Zu den Gruppensiegern: Pokalverteidiger und Topfavorit Sportfreunde Broekhuysen wahrte seine weiße Weste in der Gruppe 1 mit einem 4:0 (2:0) beim A-Ligisten Grün-Weiß Vernum. Dennis Belzek (11.), Sven van Bühren (18.), Stan Hesen (51.) und Nick Ernst (61.) trafen für den überlegenen Bezirksligisten. „In den ersten zehn Minuten haben wir die schwächste Startphase der gesamten Vorbereitung gezeigt. Aber der Führungstreffer war der Dosenöffner“, sagte Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke.

Bezirksliga-Aufsteiger Viktoria Goch II setzte sich nach einem Doppelschlag des neuen Mittelstürmers Igor Puschenkow (69. und 78.) mit 2:0 (0:0) beim A-Ligisten SV Sevelen durch und hat damit die Gruppe 2 ebenfalls ohne Punktverlust beendet. Die Zuschauer im Heribert-Ramrath-Stadion bekamen am Mittwochabend ein Spektakel geboten. Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf, der sich schon vorher einen Platz im Viertelfinale gesichert hatte, schlug den A-Ligisten TSV Wachtendonk-Wankum mit 5:4 (2:2) und feierte somit Sieg Nummer drei. Christian Emmers (38., 42.), Dominik Saat (52.), Jamie Caspers (83.) und Luca Stratemann (86.) trafen für die Heimmannschaft. Fynn Woschek (23.), Felix Luhr (31.) und Maximilian Wisniewski (54. und 67.) waren für die Gäste aus der Wachtendonker Laerheide erfolgreich, die sich zumindest in der Offensive stark verbessert präsentierten.

In der Gruppe 4 trennten sich B-Ligist SV Herongen und C-Ligist Union Kervenheim – beide Mannschaften hatten zuvor gegen die A-Ligisten aus Winnekendonk und Nieukerk jeweils klare Niederlagen einstecken müssen – mit 3:3 (3:2). In der Gruppe 5 muss der Sieger noch in der Partie zwischen den A-Ligisten SV Veert und FC Aldekerk ermittelt werden – dem Aufsteiger aus Geldern reicht ein Unentschieden zum Einzug ins Viertelfinale.

In der Gruppe 6 hatte sich B-Ligist Rot-Weiß Geldern bereits Platz eins gesichert. Das sportlich bedeutungslose Spiel zwischen dem C-Ligisten 1. FC Geldern und dem B-Ligisten SG Kessel/Ho-Ha hatte dennoch eine Besonderheit auf Lager. Denn der erst im vergangenen Jahr gegründete Gelderner Klub hat eine sportliche Heimat gefunden. Bei der 2:7 (1:3)-Niederlage gab’s die Premiere auf dem Rasenplatz im Ortsteil Lüllingen.