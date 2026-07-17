„Der Star ist die Mannschaft“

– Foto: Martin Schmid

Im FuPa-Teamcheck zieht Martin Schmid, Abteilungsleiter des KV Plieningen II in der Kreisliga B1 Stuttgart/Böblingen, Bilanz nach der Saison 2025/2026. Obwohl die Punktausbeute hinter den Erwartungen blieb, entwickelte sich die Mannschaft insbesondere nach dem Jahreswechsel deutlich weiter. Nun soll dieser Weg mit einer jungen Mannschaft konsequent fortgesetzt werden.

Die nackten Ergebnisse der vergangenen Saison fallen aus Sicht des KV Plieningen II zunächst ernüchternd aus. Dennoch erkennt Martin Schmid eine Entwicklung, die weit über den Tabellenstand hinausgeht.

Die Zahlen verdeutlichen den Aufwärtstrend. Sowohl die Punktausbeute als auch das Defensivverhalten verbesserten sich deutlich. Besonders hebt Martin Schmid dabei die Arbeit von Nicola Maiello hervor, der der Mannschaft neue Impulse geben konnte.

„Wir können mit der Saison rein punktemäßig nicht zufrieden sein. Positiv ist aber die Entwicklung, die wir seit dem Jahreswechsel genommen haben. Aus vier Punkten in der Hinrunde wurden immerhin noch 18. In den ersten 13 Spielen haben wir 45 Gegentore bekommen, in der Rückrunde dann nur noch 27. Großen Anteil daran hatte natürlich der neue Trainer Nicola Maiello, der es geschafft hat, eine gute Mischung aus Spaß, Ernsthaftigkeit und einer hohen Motivation samt wachsender Trainingsbeteiligung ins Team zu bringen“, sagt Martin Schmid gegenüber FuPa.

Teambuilding steht im Mittelpunkt

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 soll vor allem dazu dienen, die Mannschaft weiter zusammenzuführen. Nach mehreren Veränderungen im Kader steht das Miteinander im Vordergrund.

„Wir werden in den geplanten sieben Wochen der Vorbereitung einige interessante Testspielgegner haben und den Fokus auf das Teambuilding legen. Wir haben seit dem Winter einige Neuzugänge vermelden können und müssen weiter zusammenwachsen.“

Neben den Testspielen soll insbesondere das gemeinsame Arbeiten dazu beitragen, die Mannschaft weiter zu entwickeln.

Die Mannschaft ist der wichtigste Erfolgsfaktor

Einen einzelnen Spieler möchte Martin Schmid bewusst nicht hervorheben. Stattdessen sieht er die Stärke im Kollektiv.

„Der Star ist die Mannschaft, sagt man so schön und das trifft auf uns zu.“

Anschließend beschreibt er die Rolle der zweiten Mannschaft innerhalb des Vereins.

„Das Team hat sich sportlich in der Rückrunde gut entwickelt und genau da wollen wir weitermachen. Wir verstehen die Zweite als Schnittstelle von Jugend zu Aktiven, als Sprungbrett. Die Aufgabe besteht darin, Spieler so zu entwickeln, dass sie den Sprung in die Erste schaffen. Auch das ist uns trotz der nicht so guten Ergebnisse in der Vorsaison auch dieses Mal wieder gelungen.“

Damit unterstreicht Martin Schmid, dass die Ergebnisse zwar wichtig sind, die Ausbildung und Entwicklung junger Spieler für den Verein aber einen ebenso hohen Stellenwert besitzt.

Entwicklung bleibt wichtiger als Tabellenplätze

Auch für die kommende Saison möchte sich der KV Plieningen II nicht an einer konkreten Platzierung messen lassen.

„Es bleibt dabei, dass wir uns keinen Tabellenplatz als Ziel setzen, sondern weiter auf die Entwicklung des Teams und der einzelnen Spieler achten. Ein paar Punkte mehr als zuvor dürfen es dann aber trotzdem werden. Denn auch wir gewinnen einfach lieber als wir verlieren.“

Die Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler bleibt damit das wichtigste Ziel. Gleichzeitig soll sich der positive Trend aus der Rückrunde auch in einer besseren Punkteausbeute widerspiegeln.

Starke Konkurrenz in der Kreisliga B1

Mit Blick auf die neue Saison erwartet Martin Schmid eine besonders ausgeglichene und starke Liga.

„Wenn ich die Staffeleinteilung so sehe, gab es wahrscheinlich nie eine stärkere B1, zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte.“

Als Favoriten nennt er gleich mehrere Mannschaften.

„SpVgg Möhringen II, SpVgg Feuerbach III und natürlich Makedonija als Absteiger dürften am Ende oben stehen.“

Aus Sicht des Abteilungsleiters wird der Aufstieg deshalb nur über diese Teams führen.

Suche nach einem neuen Trainer läuft

Auch personell gibt es beim KV Plieningen II Veränderungen. Nach dem Wechsel von Nicola Maiello zur ersten Mannschaft ist die Trainerposition derzeit noch nicht dauerhaft besetzt.

„Nach dem Wechsel von Nicola Maiello als Trainer zur Ersten suchen wir noch einen neuen Trainer, der wirklich zum Team und zur Zielsetzung passt. Solange fangen wir das interimsmäßig ab.“

Gleichzeitig setzt der Verein weiterhin konsequent auf den eigenen Nachwuchs.

„Aus der eigenen Jugend kommen ein paar Spieler hoch, auf die wir uns sehr freuen. Auch von extern kommen Spieler wie Deniz Mutlu (TV Kemnat), der mit seiner Erfahrung helfen wird. Dazu setzen wir stark auf den Austausch mit der Ersten, um die Spieler ideal weiterentwickeln zu können.“

Die enge Verzahnung zwischen Jugend, zweiter und erster Mannschaft bleibt damit ein wesentlicher Bestandteil der Vereinsphilosophie.

Zeitspiel-Regel findet Zustimmung

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft sieht Martin Schmid vor allem die Maßnahmen gegen Zeitspiel positiv.

„Ich glaube, dass das ganze Thema Zeitspiel gut in den Griff bekommen wurde bei der WM. Das klappt hoffentlich auch bei uns.“

Aus seiner Sicht könnten entsprechende Regelungen auch im Amateurfußball zu einem flüssigeren Spiel beitragen.