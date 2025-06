"Der Star ist die Mannschaft"

Die Fußball-Saison 2024/2025 ist beendet. Demzufolge sind alle Entscheidungen gefallen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchte FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der 1. FC Eislingen hat es geschafft: Als Vizemeister der Bezirksliga Neckar/Fils setzte sich das Team von Trainer Tim Schöller in der Relegation durch und steigt in die Landesliga, Staffel 2, auf. Der Weg war fordernd – das Ziel nun erreicht.

Eine Nacht voller Emotionen

Der Aufstieg wurde gebührend gefeiert. „Wir hatten einen unvergesslichen Tag und haben unseren Aufstieg bis tief in die Nacht auf der Terrasse unserer FC-Vereinsgaststätte gefeiert“, erzählt Tim Schöller. Das Team hatte sich diesen Moment redlich verdient – nach einer Saison, in der es nie den einfachsten, aber immer den ehrlichen Weg ging.

Höchste Ansprüche von Beginn an

„Mit einem Aufstieg zu rechnen finde ich grundsätzlich sehr schwierig“, sagt Schöller rückblickend. Trotzdem legte der 1. FC Eislingen von Anfang an die Messlatte hoch. „Wir hatten vielmehr von Beginn der Vorbereitung extrem hohe Ansprüche an unsere eigene Leistung und letztlich auch das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen.“