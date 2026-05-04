Der Stammkeeper geht: Weiden-Ost findet Ersatz für Schlesinger

Der neue Keeper Fabian Gersing (Mitte) wird von den Verantwortlichen des FC Weiden-Ost in Empfang genommen. – Foto: Verein

Der FC Weiden-Ost muss einen schmerzhaften Abgang verkraften. Nach dieser Saison orientiert sich der bisherige Stammkeeper Eric Schlesinger um. Seit Jahren ist der 22-Jährige beim FC Ost die gesetzte Nummer eins zwischen den Pfosten, verpasste letzte wie diese Saison keine einzige Spielminute. Welchem Verein sich der junge Torhüter anschließt, wurde noch nicht öffentlich kommuniziert. Die Verantwortlichen des Nord-Bezirksligisten mussten jedenfalls reagieren – und haben das mit der Verpflichtung von Fabian Gersing nun getan. Der erfahrene 29-Jährige ist aktuell noch für die SpVgg Vohenstrauß aktiv und schließt sich diesen Sommer dem Ligakonkurrenten aus Weiden an. Für ihn selbst ist es eine Rückkehr.

Josef Dütsch, sportlicher Leiter bei den „Ostlern“, freut sich über die geglückte Verpflichtung von Gersing: „Fabian hatten wir in der Tat schon länger auf dem Schirm – allein durch die Tatsache, dass er mit den meisten unserer Spieler sehr gut bekannt ist. Durch den schmerzhaften Abgang von Eric Schlesinger – er hinterlässt bei uns sportlich und vor allem menschlich eine riesengroße Lücke – haben wir sofort Kontakt mit Fabian aufgenommen. Die Gespräche gestalteten sich für uns erfolgreich und so konnten wir Fabian sehr zu unser Zufriedenheit für uns gewinnen. Wir sind überzeugt, mit Fabian die richtige Wahl getroffen zu haben und wünschen ihm eine erfolgreiche Zeit bei Weiden-Ost“, gibt die Trainer-Koryphäe zu Protokoll.



Für Gersing selbst schließt sich ein Kreis, hütete er doch bereits in der Vergangenheit mehrere Jahre lang das Tor des FC Weiden-Ost. Seinerzeit kam er vorrangig in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Künftig möchte er sich im Bezirksliga-Team der Weidener beweisen. Bezirksliga-Erfahrung sammelte der 29-jährige Keeper während der laufenden Spielzeit bei der SpVgg Vohenstrauß (acht Einsätze). Mehrere Jahre war Gersing auch beim SV Altenstadt/Waldnaab aktiv. Seine Jugendzeit verbrachte er wiederum beim FC Ost.