„Der stärkste Gegner der Rückrunde“ – BCF erwartet Planegg

Auffälligster Neuzugang: Marcel Kroczek (am Ball) steht dem BCF im Heimspiel gegen Planegg wieder zur Verfügung. – Foto: Oliver Rabuser

Schlusslicht BCF Wolfratshausen trifft auf Aufstiegsaspirant SV Planegg-Krailling. Coach Kuqi setzt auf aggressive Defensivarbeit gegen die Top-Offensive.

Nach zwei Partien, null Punkten und elf Gegentoren lässt sich eines klar festhalten: Rein statistisch hat sich beim BCF Wolfratshausen seit der Winterpause wenig bis überhaupt nichts geändert. Von Neuzugängen mit angeblichem Potenzial für eine Aufholjagd ist kaum etwas zu sehen. Und natürlich werden auch die Anzahl der Spiele weniger, und damit die Möglichkeiten für das Bezirksliga-Schlusslicht geringer, sich entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch noch in die Relegation zu retten.

Am Samstag treffen die Farcheter auf heimischem Geläuf (14 Uhr) auf den SV Planegg-Krailling. Tabellenletzter gegen Aufstiegsaspirant, so die Vorzeichen. „Der stärkste Gegner nach der Pause“, hält Coach Lulzim Kuqi fest. Mit der Elf von Pero Vidak gastiere zudem der „beste und teuerste Kader der Liga“ an der Kräuterstraße. „Planegg will aufsteigen, wir sind der absolute Außenseiter.“ Dennoch möchte der Übungsleiter nicht vorschnell klein beigeben. „Den Gegner ärgern“, lautet die Devise. Kuqi kennt freilich das Ergebnis der Machbarkeitsstudie. „Es ist eine Frage der Umsetzung“, bekennt er. In beiden bisher absolvierten Spielen habe er allerlei Positives erkennen können. Nur reicht wie gegen Deisenhofen ein ordentlicher Spielabschnitt ebenso wenig, wie die aus Trainersicht 85 passable Minuten in Obermenzing, in welchen trotz eines dezimierten Kaders zumindest das Resultat eng gehalten werden konnte.

An diesem Wochenende hofft Kuqi darauf, dass seine Schützling den Nachweis der Konkurrenzfähigkeit erbringen. Im Training ließ er verstärkt „aggressiv gegen den Ball und in engem Raum verteidigen“ – anders ließe sich die Top-Offensive der Würmtaler um Aleksandar Demonjiv, Valentino Gavric und den Ex-Farcheter Fabijan Podunavac nicht in Schach halten. „Gut dagegen halten und Planegg das Leben schwer machen“, gibt Kuqi seinen Mannen mit auf den Weg. Die eigene Kreativität bleibt einmal mehr ein nachrangiges Thema. Mit Ausnahme von Beni Kuqi konnte noch kein Akteur des Ballclubs mit erkennbarer Torgefahr aufwarten.

Personell ist keinerlei Entspannung in Sicht. Im Vergleich zur Vorwoche fehlt Ergänzungsspieler Alex Henning; bei Fabian Kießling ist der Einsatz wegen beruflicher Verpflichtungen fraglich. Hingegen läuft mit Marcel Kroczek (vom FC Deisenhofen) der auffälligste Neuzugang der Vorbereitung erstmals in einem Punktspiel auf.